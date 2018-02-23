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    Президент испанской лиги: «Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао»

    Президент испанской Примеры Хавьер Тебас возложил ответственность на беспорядки в Бильбао на российских фанатов «Спартака». Напомним, в результате беспорядков перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» скончался полицейский от остановки сердца.

    «Это настоящее безумие! Мы должны проявить нулевую терпимость к тем, кто приносит насилие в футбол. Не стоит быть снисходительными к этим людям, мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие в футболе раз и навсегда.

    Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао, многие из которых печально известны властям, поэтому случившиеся беспорядки не стали неожиданностью. Произошло самое худшее – оборвалась жизнь человека, которую уже не вернуть.

    В последнее время самые серьезные подобные инциденты происходят в еврокубках. Во внутренних турнирах мы держим такие ситуации под контролем, но когда ультрас едут в другие страны, то они становятся еще более жестокими», – сказал Тебас.

    Ранее президент испанской лиги выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского, пообещав уничтожить движение ультрас в Испании.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

    Источник: AS

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    23.02.2018 07:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 февраля 2018, 17:14

      В таком случае всех испашек тоже не надо пускать в Москву!!!! А то ещё какая-нибудь неразумная бабуля зашибёт их костылём!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:44

      Не все русские болельщики свини.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2018, 13:34

      Вот и вините своих ультрас.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 февраля 2018, 10:54

      Ты своим баранам нацистам пиз*ы дай! Наши болельщики очень интеллигентные люди.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 февраля 2018, 10:28

      Не надо было провокаций со стороны фанов Бильбао,а то видишь ли "фашизм" им мерещится

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 февраля 2018, 10:17

      Обычное дело для мясных.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 февраля 2018, 10:07

      Этот футбольный руководитель просто очищает свой зад,сваливая всю вину на приезжих болельщиков,хотя этот бардак целиком на совести здешних "предохранительных" органов,которые не только не смогли обеспечить должный порядок ,но еще держат !в своих рядах просто больных людей!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > nemolod 23 февраля 2018, 10:15

      До того как фанаты из России не приехали у них никто не умирал

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Спартач80 23 февраля 2018, 18:46

      Читая новость нигде не увидел, что причина сердечный приступ. А рас президент лиги упоминает, что полицейский скончался от остановки сердца, то экстремальная обстановка во время беспорядков на состояние полицейского повлияла. Рас уж ты не приставив никаких аргументов кроме слепоты оскорбляешь людей лети в чс

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 23 февраля 2018, 09:32

      Русофобия, русофобией... Но сами в очередной раз подставились. Эту провокацию еще за неделю до матча слили, готовились...
      А мы (русские) как лохи впряглись. На носу чемпионат мира у нас, а мы ведёмся как дети.... Этого же от нас и добиваются!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > belrus21 23 февраля 2018, 10:17

      Наверняка знали, что это провокация простая, но этим так называемым фанатам только дай повод, они всегда рады опозорить наше сообщество фанатов

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 23 февраля 2018, 09:23

      если речь идет о болельщиках спартака, то удивляться не чему . Среди них столько быдло и неадекватов, что когда спартак приезжает в казань, ментов в городе больше чем болельщиков.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 09:14

      Сначала уничтожьте у себя в Испании ультрас, а русские болельщики вас
      никогда не тронут. А причём здесь (в этой статье) смерть полицейского, не
      понятно, это ваши внутренние проблемы, вот вы и решайте их в Испании.

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