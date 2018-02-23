Президент испанской лиги: «Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас возложил ответственность на беспорядки в Бильбао на российских фанатов «Спартака». Напомним, в результате беспорядков перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» скончался полицейский от остановки сердца.

«Это настоящее безумие! Мы должны проявить нулевую терпимость к тем, кто приносит насилие в футбол. Не стоит быть снисходительными к этим людям, мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие в футболе раз и навсегда.

Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао, многие из которых печально известны властям, поэтому случившиеся беспорядки не стали неожиданностью. Произошло самое худшее – оборвалась жизнь человека, которую уже не вернуть.

В последнее время самые серьезные подобные инциденты происходят в еврокубках. Во внутренних турнирах мы держим такие ситуации под контролем, но когда ультрас едут в другие страны, то они становятся еще более жестокими», – сказал Тебас.

Ранее президент испанской лиги выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского, пообещав уничтожить движение ультрас в Испании.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).