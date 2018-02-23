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  • Президент испанской лиги: «Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао»

Президент испанской лиги: «Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао»

23 февраля 2018, 07:51
17

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас возложил ответственность на беспорядки в Бильбао на российских фанатов «Спартака». Напомним, в результате беспорядков перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» скончался полицейский от остановки сердца.

«Это настоящее безумие! Мы должны проявить нулевую терпимость к тем, кто приносит насилие в футбол. Не стоит быть снисходительными к этим людям, мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие в футболе раз и навсегда.

Русских болельщиков нельзя было пускать в Бильбао, многие из которых печально известны властям, поэтому случившиеся беспорядки не стали неожиданностью. Произошло самое худшее – оборвалась жизнь человека, которую уже не вернуть.

В последнее время самые серьезные подобные инциденты происходят в еврокубках. Во внутренних турнирах мы держим такие ситуации под контролем, но когда ультрас едут в другие страны, то они становятся еще более жестокими», – сказал Тебас.

Ранее президент испанской лиги выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского, пообещав уничтожить движение ультрас в Испании.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

Источник: AS
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (17)
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paracetamol
1519364490
К сожалению, и среди русских есть свини.
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жеха87
1519364924
Сами еще до приезда болельщиков кричали что они фашисты и настррели людей к этому!
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vladimir-7
1519366488
Сначала уничтожьте у себя в Испании ультрас, а русские болельщики вас никогда не тронут. А причём здесь (в этой статье) смерть полицейского, не понятно, это ваши внутренние проблемы, вот вы и решайте их в Испании.
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maxon1256
1519366988
если речь идет о болельщиках спартака, то удивляться не чему . Среди них столько быдло и неадекватов, что когда спартак приезжает в казань, ментов в городе больше чем болельщиков.
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belrus21
1519367568
Русофобия, русофобией... Но сами в очередной раз подставились. Эту провокацию еще за неделю до матча слили, готовились... А мы (русские) как лохи впряглись. На носу чемпионат мира у нас, а мы ведёмся как дети.... Этого же от нас и добиваются!
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nemolod
1519369650
Этот футбольный руководитель просто очищает свой зад,сваливая всю вину на приезжих болельщиков,хотя этот бардак целиком на совести здешних "предохранительных" органов,которые не только не смогли обеспечить должный порядок ,но еще держат !в своих рядах просто больных людей!
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starche
1519370249
Обычное дело для мясных.
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Asbjorn
1519370890
Не надо было провокаций со стороны фанов Бильбао,а то видишь ли "фашизм" им мерещится
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Obojaemiy
1519372475
Ты своим баранам нацистам пиз*ы дай! Наши болельщики очень интеллигентные люди.
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prezent2017
1519389887
Не все русские болельщики свини.
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