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    Глава Примеры пообещал уничтожить ультрас в Испании

    Глава испанской Примеры Хавьер Тебас призвал местные ультрас прекратить свою деятельность, которая унесла жизнь полицейского перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетика» со «Спартаком» в Бильбао.

    «Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», – написал Тебас в твиттере.

    Напомним, что во время стычек болельщиков у стадиона «Сан-Мамес» пострадал полицейский, который был доставлен в реанимацию после инфаркта и оставался в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

    Источник: Twitter

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    23.02.2018 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 февраля 2018, 10:12

      Молодец, а наш МИД и фанатское движение собирают деньги чтоб одному из ультрас адвоката нанять. Не считайте за болельщиков Спартака тех кто там это устроил, нашему клубу такие ... не нежны

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