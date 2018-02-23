Глава Примеры пообещал уничтожить ультрас в Испании

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас призвал местные ультрас прекратить свою деятельность, которая унесла жизнь полицейского перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетика» со «Спартаком» в Бильбао.

«Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», – написал Тебас в твиттере.

Напомним, что во время стычек болельщиков у стадиона «Сан-Мамес» пострадал полицейский, который был доставлен в реанимацию после инфаркта и оставался в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).