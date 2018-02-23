Глава Примеры пообещал уничтожить ультрас в Испании

Молодец, а наш МИД и фанатское движение собирают деньги чтоб одному из ультрас адвоката нанять. Не считайте за болельщиков Спартака тех кто там это устроил, нашему клубу такие ... не нежны
Глава испанской Примеры Хавьер Тебас призвал местные ультрас прекратить свою деятельность, которая унесла жизнь полицейского перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетика» со «Спартаком» в Бильбао.
«Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», – написал Тебас в твиттере.
Напомним, что во время стычек болельщиков у стадиона «Сан-Мамес» пострадал полицейский, который был доставлен в реанимацию после инфаркта и оставался в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пострадавшего.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).