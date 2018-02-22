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  • Лига Европы. «Спартак» попытается отыграть отставание от «Атлетика» в Бильбао

Лига Европы. «Спартак» попытается отыграть отставание от «Атлетика» в Бильбао

22 февраля 2018, 22:00
33

В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В Бильбао местный «Атлетик» будет принимать гостей из Москвы – «Спартак». Российской команде предстоит решить трудную задачу – отыграться после домашнего поражения со счетом 1:3.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Спартак». Начало в 23:05, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (33)
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mr. Perdony
1519285083
Это похороны спартака для этого сезона в еврокубках
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Муруал
1519285165
Спартак как всегда бездарно сольёт ЛЕ ради внутреннего чемпионата.
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SunRomeS
1519287120
Вериться с трудом, но чего не бывает? Удачи!
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OfaZavr
1519287765
ну что ж могу пожелать только удачи, полной самоотдачи и невероятного чуда, еще и не такое отыгрывалось постарайтесь повторить первую игру с Севильей! будем верить и надеяться до последнего. Вперед Спартак!
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Cupota
1519288619
АХАХАХАХАХАХАХАХА АХАХАХАХАХАХАХАХ Извините, переволновался. Кншн, Чемпиону Великой Страны под силу забить на выезде три и более голов какой-то провинциальной испанской команде, где всего один легионер, да и тот белый. Помните, как все тут заклинали Промеса остаться в этом Топ-Клаббе? Вечером что скажете?
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Shogun
1519288947
В 1-2 или 0-2 можно еще поверить, а так шансов нет
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Чикомас
1519289494
Выходите и бейтесь. А там как карта ляжет...
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SpazMatikus
1519289551
Верим и ждем сегодня невероятной самоотдачи и сплоченности команды.Покажите красивый футбол,что по осени мы видели.Будет игра будет и результат,я думаю 1:3 нас устроит в основное время.И удачи нам,и также всем нашим клубам сегодня.Кони уже в 1/8 нечего им там одним делать и мы сеодня туда пробьемся!
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+50/-50
1519290973
С.Бубка говорил: - "Пока у тебя есть последняя попытка, ты не проиграл". Чудес не бывает, а мы так в их верим. Удачи Спартаку!
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Sanek85
1519298601
Вперед Атлетик!!! Вынеси свинарник еще раз!!!
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