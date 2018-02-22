Лига Европы. «Спартак» попытается отыграть отставание от «Атлетика» в Бильбао

В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В Бильбао местный «Атлетик» будет принимать гостей из Москвы – «Спартак». Российской команде предстоит решить трудную задачу – отыграться после домашнего поражения со счетом 1:3.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Спартак». Начало в 23:05, не пропустите!

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