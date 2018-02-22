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    Лига Европы. «Спартак» попытается отыграть отставание от «Атлетика» в Бильбао

    В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В Бильбао местный «Атлетик» будет принимать гостей из Москвы – «Спартак». Российской команде предстоит решить трудную задачу – отыграться после домашнего поражения со счетом 1:3.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Спартак». Начало в 23:05, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 22:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 22 февраля 2018, 23:33

      Увы. Спартак сильно заколдован. тут и тремя поцелуя не спасут...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 февраля 2018, 23:00

      Три команды подтвердили свой статус на игру и свои притязания на еврокубок. Спартак, жду и от тебя чуда. Не подведи! Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 февраля 2018, 22:58

      мы конечно желаем Спартаку удачи!

      0
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 22 февраля 2018, 22:57

      Не позорьтесь,выйдите и сделайту гей-европу!Все три команды вышли в следующий круг,только вы бл..остаплись!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 февраля 2018, 22:56

      Спартачи!!! Дело осталось только за нами! Нужна четвёртая команда в 1/8 Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 февраля 2018, 22:26

      Верю что у вас все получится.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 22:18

      Парни, настройтесь, покажите всё, что умеете. Ждём от вас ЧУДА!

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 22 февраля 2018, 22:13

      Нужно просто выиграть, даже если это и будет не выход в 1/8..

      -1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 22 февраля 2018, 17:04

      1-4 и мы кайфуем

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:17

      Отыграть один мяч -сложно,а три в три раза сложнее.И все же удачи Спартаку.

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