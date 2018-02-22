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    Бубнов: «1/4 финала – это, пожалуй, потолок ЦСКА в Лиге Европы»

    Российский футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что ЦСКА сильно рисковал, отдав инициативу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по ходу встречи «Црвене Звезде». По его словам, гости из Сербии в концовке игры имели два реальных шанса наказать за такое решение армейцев.

    «В целом сценарий матча был похож на тот, что мы наблюдали в Белграде. Только ЦСКА лучше организовал игру в середине поля, за счет чего владел значительным территориальными преимуществом и создал больше моментов у чужих ворот.

    Любопытно, что так же, как и неделю назад, армейцы немного сдали ближе к концовке. Вероятно, подсели физически, а заодно хотели сохранить устраивающий их счет. Но это привело к тому, что «Црвена Звезда» создала два опаснейших момента и имела все шансы наказать соперника за то, что дал возможность оказывать давление. На последних минутах сербский клуб дважды простил ЦСКА.

    Если говорить по персоналиям в составе хозяев, то выделил бы Константина Кучаева. Виктор Гончаренко отдал на откуп молодому парню, играющему в том же стиле, что и Фернандес, весь фланг. Кучаев очень уверенно смотрится на этой позиции, он отдал шикарный голевой пас на Дзагоева и все тверже закрепляется в стартовом составе.

    Что касается Ахмеда Мусы, то он вновь провел далеко не лучший свой матч. На сборах возникло ощущение, что нигериец сразу влился в игру бывшей команды, но после двух официальных матчей стало ясно, что ему нужно время на адаптацию, набор оптимальных кондиций. Думаю, он с этой задачей в итоге справится.

    Перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Все зависит от жребия, но при благоприятном варианте армейцы, которые будут прибавлять от матча к матчу, могут пройти дальше. А вот уже 1/4 финала – это, пожалуй, их потолок в сегодняшнем сочетании», – считает Бубнов.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

    Источник: Sportbox.ru

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    22.02.2018 06:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 22 февраля 2018, 21:40

      Я думал он в дурке, чёт не слышно его было

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 февраля 2018, 13:19

      Всех АРМЕЙЦЕВ с наступающим праздником!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 12:43

      От части Бубен прав и тут даже не 1/4 финал потолок, а даже 1/8 финала будет, там соперники круче будут, например тот же Спортинг, РБ, Арсенал, Милан, Атлетико и Ко и что мне подсказывает, если Локо пройдет, а он просто обязан, то кони попадут на паровоз

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:56

      будем надеяться что Бубнов ошибается и ЦСКА по силам пройти далеко ну и от удачи конечно зависит многое.

      1
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 22 февраля 2018, 10:32

      А у спартака 1/8 потолок и дуойка)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 09:38

      Стать А. Бубнова, в целом, справедлива, но потолок-1/4 финала кубка ЛЕ,
      это не справедливо. Время для сыгранности Мусы и Витиньо есть и надеюсь,
      что они в дальнейшем сыграются и все игроки ПФК ЦСКА наберут хорошую
      форму. Так, что посмотрим, время покажет.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 февраля 2018, 08:26

      эксперт...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 февраля 2018, 07:51

      Нынче всё хорошие судьи решают....

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 22 февраля 2018, 07:27

      что значит потолок>???? Армейцы выиграли и молодцы.... и не надо ярлыки вешать...

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Кинстифа 22 февраля 2018, 09:33

      Кинстифа, если подходить к анализу футбола в стиле "выиграли - молодцы", а "проиграли - бездари", это до добра не доведёт. Надо признать, что армейцы сыграли плохо, и будь против них более мастеровитая команда, наверняка бы проиграли. Просто потому, что в таких ситуациях, как не забила Црвена в концовке матча, нормальные нападающие щёлкать клювом не будут.
      В общем, порадоваться за армейцев мы порадуемся. Но критика нужна.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 февраля 2018, 06:41

      Какие могут быть потолки, в футболе вера в победу и фортуна ....кони, вперед к финалу!!!

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