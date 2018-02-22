Бубнов: «1/4 финала – это, пожалуй, потолок ЦСКА в Лиге Европы»

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что ЦСКА сильно рисковал, отдав инициативу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по ходу встречи «Црвене Звезде». По его словам, гости из Сербии в концовке игры имели два реальных шанса наказать за такое решение армейцев.

«В целом сценарий матча был похож на тот, что мы наблюдали в Белграде. Только ЦСКА лучше организовал игру в середине поля, за счет чего владел значительным территориальными преимуществом и создал больше моментов у чужих ворот.

Любопытно, что так же, как и неделю назад, армейцы немного сдали ближе к концовке. Вероятно, подсели физически, а заодно хотели сохранить устраивающий их счет. Но это привело к тому, что «Црвена Звезда» создала два опаснейших момента и имела все шансы наказать соперника за то, что дал возможность оказывать давление. На последних минутах сербский клуб дважды простил ЦСКА.

Если говорить по персоналиям в составе хозяев, то выделил бы Константина Кучаева. Виктор Гончаренко отдал на откуп молодому парню, играющему в том же стиле, что и Фернандес, весь фланг. Кучаев очень уверенно смотрится на этой позиции, он отдал шикарный голевой пас на Дзагоева и все тверже закрепляется в стартовом составе.

Что касается Ахмеда Мусы, то он вновь провел далеко не лучший свой матч. На сборах возникло ощущение, что нигериец сразу влился в игру бывшей команды, но после двух официальных матчей стало ясно, что ему нужно время на адаптацию, набор оптимальных кондиций. Думаю, он с этой задачей в итоге справится.

Перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Все зависит от жребия, но при благоприятном варианте армейцы, которые будут прибавлять от матча к матчу, могут пройти дальше. А вот уже 1/4 финала – это, пожалуй, их потолок в сегодняшнем сочетании», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).