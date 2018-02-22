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  • Бубнов: «1/4 финала – это, пожалуй, потолок ЦСКА в Лиге Европы»

Бубнов: «1/4 финала – это, пожалуй, потолок ЦСКА в Лиге Европы»

22 февраля 2018, 06:15
11

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что ЦСКА сильно рисковал, отдав инициативу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по ходу встречи «Црвене Звезде». По его словам, гости из Сербии в концовке игры имели два реальных шанса наказать за такое решение армейцев.

«В целом сценарий матча был похож на тот, что мы наблюдали в Белграде. Только ЦСКА лучше организовал игру в середине поля, за счет чего владел значительным территориальными преимуществом и создал больше моментов у чужих ворот.

Любопытно, что так же, как и неделю назад, армейцы немного сдали ближе к концовке. Вероятно, подсели физически, а заодно хотели сохранить устраивающий их счет. Но это привело к тому, что «Црвена Звезда» создала два опаснейших момента и имела все шансы наказать соперника за то, что дал возможность оказывать давление. На последних минутах сербский клуб дважды простил ЦСКА.

Если говорить по персоналиям в составе хозяев, то выделил бы Константина Кучаева. Виктор Гончаренко отдал на откуп молодому парню, играющему в том же стиле, что и Фернандес, весь фланг. Кучаев очень уверенно смотрится на этой позиции, он отдал шикарный голевой пас на Дзагоева и все тверже закрепляется в стартовом составе.

Что касается Ахмеда Мусы, то он вновь провел далеко не лучший свой матч. На сборах возникло ощущение, что нигериец сразу влился в игру бывшей команды, но после двух официальных матчей стало ясно, что ему нужно время на адаптацию, набор оптимальных кондиций. Думаю, он с этой задачей в итоге справится.

Перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Все зависит от жребия, но при благоприятном варианте армейцы, которые будут прибавлять от матча к матчу, могут пройти дальше. А вот уже 1/4 финала – это, пожалуй, их потолок в сегодняшнем сочетании», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Дзагоев Алан Муса Ахмед Фернандес Марио Кучаев Константин Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (11)
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a-rakhmatov
1519270864
Какие могут быть потолки, в футболе вера в победу и фортуна ....кони, вперед к финалу!!!
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Кинстифа
1519273637
что значит потолок>???? Армейцы выиграли и молодцы.... и не надо ярлыки вешать...
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yorgenbarenz
1519275077
Нынче всё хорошие судьи решают....
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Аид666
1519277204
эксперт...
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vladimir-7
1519281526
Стать А. Бубнова, в целом, справедлива, но потолок-1/4 финала кубка ЛЕ, это не справедливо. Время для сыгранности Мусы и Витиньо есть и надеюсь, что они в дальнейшем сыграются и все игроки ПФК ЦСКА наберут хорошую форму. Так, что посмотрим, время покажет.
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Benzema 9
1519284777
А у спартака 1/8 потолок и дуойка)
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OfaZavr
1519286205
будем надеяться что Бубнов ошибается и ЦСКА по силам пройти далеко ну и от удачи конечно зависит многое.
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Shogun
1519292582
От части Бубен прав и тут даже не 1/4 финал потолок, а даже 1/8 финала будет, там соперники круче будут, например тот же Спортинг, РБ, Арсенал, Милан, Атлетико и Ко и что мне подсказывает, если Локо пройдет, а он просто обязан, то кони попадут на паровоз
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DIDI 23
1519294742
Всех АРМЕЙЦЕВ с наступающим праздником!
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Розарио Агро
1519324810
Я думал он в дурке, чёт не слышно его было
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