Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Севильей» – 0:0.

    Ответная встреча пройдет на «Олд Траффорд» 13 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Севилья»: Рико, Ленгле, Банега (Писсаро, 89), Корреа, Н'Зонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 85), Васкес, Меркадо.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба, 17), МакТоминай, Мата (Марсьяль, 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд, 75).

    Предупреждение: Н'Зонзи, 21 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 10:54

      Я же говорил МЮ автобус

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Shogun 22 февраля 2018, 18:19

      Сколько же ты будешь это повторять? Все уже давно запомнили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 февраля 2018, 10:51

      МЮ силы берег перед автобусным дерби с Челси 25 февраля. Мяч разыграют, бросят его валяться в центре поля и помчатся всей командой своих вратарей оборонять. Каттеначо Конте против автобуса Моура. Ожидается пиршенство атакующего футбола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 08:56

      Совсем не плохо смотрелась Севилья и если бы не Де Хеа ,все могло плохо кончится для Манчестера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 февраля 2018, 07:54

      Не смотрел и не жалею нисколько, так и думал, что 0-0 будет. Лучше сегодня гляну Аталанта - БВБ. МЮ новой эпохи - самый унылый клуб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Danish Dynamite 22 февраля 2018, 12:27

      Игра вкратце - Севилья весь матч доминировала, а этот жалкий автобус весь матч отбивался

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 22 февраля 2018, 06:35

      Отскочил МЮ
      Вспоминается матч с Лестером ,где те чудом отскочили от 0-5
      Типичная домашняя команда -Севилья
      3я ничья с клубом АПЛ в ЛЧ ,ждем и 4ой ,но результативной ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 февраля 2018, 01:29

      ДА. сева смотрелась намного лучше, но им также не хватало последнего действия нормального.. а мю не хватало игры

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 22 февраля 2018, 01:13

      будет жаль, если Севилья дальше не пройдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 22 февраля 2018, 01:08

      Наиграла Севилья на гол, жаль не забили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 февраля 2018, 00:42

      Ох и повозила Севилья Манчестер....Если бы не Де Хеа проиграли бы....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 22 февраля 2018, 00:37

      Английская помойка не заслужила ничью, Севилья была на голову выше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11