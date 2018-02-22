Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Севильей» – 0:0.

Ответная встреча пройдет на «Олд Траффорд» 13 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Севилья»: Рико, Ленгле, Банега (Писсаро, 89), Корреа, Н'Зонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 85), Васкес, Меркадо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба, 17), МакТоминай, Мата (Марсьяль, 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд, 75).

Предупреждение: Н'Зонзи, 21 – нет.

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