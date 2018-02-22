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  • Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед»

22 февраля 2018, 00:35
12

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Севильей» – 0:0.

Ответная встреча пройдет на «Олд Траффорд» 13 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Севилья»: Рико, Ленгле, Банега (Писсаро, 89), Корреа, Н'Зонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 85), Васкес, Меркадо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба, 17), МакТоминай, Мата (Марсьяль, 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд, 75).

Предупреждение: Н'Зонзи, 21 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Манчестер Юнайтед
Комментарии (12)
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1519249042
Английская помойка не заслужила ничью, Севилья была на голову выше.
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zico2205
1519249355
Ох и повозила Севилья Манчестер....Если бы не Де Хеа проиграли бы....
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KsiroN
1519250909
Наиграла Севилья на гол, жаль не забили.
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iron_Savior
1519251184
будет жаль, если Севилья дальше не пройдет
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DeStar
1519252158
ДА. сева смотрелась намного лучше, но им также не хватало последнего действия нормального.. а мю не хватало игры
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3ton
1519270517
Отскочил МЮ Вспоминается матч с Лестером ,где те чудом отскочили от 0-5 Типичная домашняя команда -Севилья 3я ничья с клубом АПЛ в ЛЧ ,ждем и 4ой ,но результативной ))
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Danish Dynamite
1519275262
Не смотрел и не жалею нисколько, так и думал, что 0-0 будет. Лучше сегодня гляну Аталанта - БВБ. МЮ новой эпохи - самый унылый клуб.
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zigbert
1519278960
Совсем не плохо смотрелась Севилья и если бы не Де Хеа ,все могло плохо кончится для Манчестера.
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Патронташ
1519285861
МЮ силы берег перед автобусным дерби с Челси 25 февраля. Мяч разыграют, бросят его валяться в центре поля и помчатся всей командой своих вратарей оборонять. Каттеначо Конте против автобуса Моура. Ожидается пиршенство атакующего футбола.
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Shogun
1519286053
Я же говорил МЮ автобус
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