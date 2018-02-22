Гончаренко: «Шутили с Хацкевичем: хорошо бы ЦСКА встретиться с киевским «Динамо», но не раньше финала»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Црвеной Звездой» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что хотел бы сыграть в финале турнира против киевского «Динамо».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

– С какими чувствами ждете жеребьевку 1/8 финала?

– Мы спокойно к ней относимся. Будет 16 команд. Может быть, останутся российские клубы – «Спартак» и «Зенит».

У меня хорошие отношения с тренером киевского «Динамо» Александром Хацкевичем. Шутили: хорошо бы встретиться, но не раньше финала.

Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл