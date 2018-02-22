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    Гончаренко: «Шутили с Хацкевичем: хорошо бы ЦСКА встретиться с киевским «Динамо», но не раньше финала»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Црвеной Звездой» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что хотел бы сыграть в финале турнира против киевского «Динамо».

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

    С какими чувствами ждете жеребьевку 1/8 финала?

    – Мы спокойно к ней относимся. Будет 16 команд. Может быть, останутся российские клубы – «Спартак» и «Зенит».

    У меня хорошие отношения с тренером киевского «Динамо» Александром Хацкевичем. Шутили: хорошо бы встретиться, но не раньше финала.

    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2018 00:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 22 февраля 2018, 10:38

      А что про Локомотив не сказал?Не верит в них?У них то как раз шансов больше чем у остальных

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 февраля 2018, 10:10

      Оба - плохие тренеры. Им о финалах можно только мечтать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 февраля 2018, 09:47

      Всё это веселье до первой приличной команды, вроде любого Атлетика. Потом ЦСКА будет размазывать сопли и рассказывать, что именно привело к очередному провалу.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 февраля 2018, 06:55

      верится с трудом

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 00:22

      Шутки шутками, но финал замутился бы приличный!
      Противостояние гарантировано!

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > insider_retro 22 февраля 2018, 00:50

      Уверен, такого финала в Европе не допустят. Кого-нибудь да сольют в 1/2. Никому не нужны проблемы, учитывая настроение болельщицкой среды в Киеве.
      А жаль...

      5
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