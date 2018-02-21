Манчини опроверг слухи о сборной Италии: «У меня в приоритете «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью перед матчем с «Селтиком» (0:1 в первой встрече) в 1/16 финала Лиги Европы.

– Все ли готовы завтра сыграть? Какие изменения произойдут в составе?

– Все игроки готовы и находятся в хороших физических кондициях. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Главное для нас – изменить результат.

– Почему не удалось показать лучший результат в Глазго?

– Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой. В целом, считаю, что игра получилась хорошей. Завтра нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь лучшего результата и пройти дальше.

– Были ли вы удивлены физической подготовкой и тактикой «Селтика»?

– Мы знали, что «Селтик» – подготовленная команда с хорошим тренером. Мы знали, что нам предстоит сложный матч. В то же время и «Зенит» очень хорошая команда. Единственная проблема заключается в том, что мы не играли официальные встречи два месяца. Но я думаю, что у нас те же шансы на выход дальше, что и у «Селтика».

– Какую тактику выберет «Селтик» на завтра?

– Это зависит не только от соперника, а еще и от нас – насколько мы сможем заставить их обороняться. Но я думаю, что они попытаются показать свои лучшие качества и выберут свою игру.

– В начале февраля Алессандро Костакурта сказал, что провел с вами разговор по поводу сборной Италии. При этом вы сказали, что хотите быть в «Зените» до конца контракта. Означает ли это, что вы останетесь в клубе летом?

– Я никогда не говорил с Костакуртой. Все это слухи. На данный момент главные мои приоритеты – это «Селтик» и продолжение чемпионата вместе с «Зенитом». Что будет потом – никто не знает, но на данный момент «Зенит» у меня в приоритете.

– Кого отметите в «Селтике» по итогам первого матча?

– Нитчам, Браун, но вообще вся команда проделала хорошую работу.

Петербургский клуб примет «кельтов» завтра. Ранее сообщалось, что на матче будет аншлаг.