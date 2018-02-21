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    Манчини опроверг слухи о сборной Италии: «У меня в приоритете «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью перед матчем с «Селтиком» (0:1 в первой встрече) в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Все ли готовы завтра сыграть? Какие изменения произойдут в составе?

    – Все игроки готовы и находятся в хороших физических кондициях. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Главное для нас – изменить результат.

    – Почему не удалось показать лучший результат в Глазго?

    – Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой. В целом, считаю, что игра получилась хорошей. Завтра нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь лучшего результата и пройти дальше.

    – Были ли вы удивлены физической подготовкой и тактикой «Селтика»?

    – Мы знали, что «Селтик» – подготовленная команда с хорошим тренером. Мы знали, что нам предстоит сложный матч. В то же время и «Зенит» очень хорошая команда. Единственная проблема заключается в том, что мы не играли официальные встречи два месяца. Но я думаю, что у нас те же шансы на выход дальше, что и у «Селтика».

    – Какую тактику выберет «Селтик» на завтра?

    – Это зависит не только от соперника, а еще и от нас – насколько мы сможем заставить их обороняться. Но я думаю, что они попытаются показать свои лучшие качества и выберут свою игру.

    – В начале февраля Алессандро Костакурта сказал, что провел с вами разговор по поводу сборной Италии. При этом вы сказали, что хотите быть в «Зените» до конца контракта. Означает ли это, что вы останетесь в клубе летом?

    – Я никогда не говорил с Костакуртой. Все это слухи. На данный момент главные мои приоритеты – это «Селтик» и продолжение чемпионата вместе с «Зенитом». Что будет потом – никто не знает, но на данный момент «Зенит» у меня в приоритете.

    – Кого отметите в «Селтике» по итогам первого матча?

    – Нитчам, Браун, но вообще вся команда проделала хорошую работу.

    Петербургский клуб примет «кельтов» завтра. Ранее сообщалось, что на матче будет аншлаг.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.02.2018 14:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 февраля 2018, 21:44

      Победить и пройти дальше -- мы только за !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 19:51

      манчини - сам не знаю чего хочу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 февраля 2018, 18:57

      Лучше бы сб.Италии добивал.

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 21 февраля 2018, 16:49

      Беги из этого бомжатского болота побыстрее!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 февраля 2018, 16:12

      да фигушки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 февраля 2018, 15:43

      Не знаю как Италия ,но по моему болельщики "Зенита" должны быть как минимум не против того чтобы Дон Роберто возглавил сборную .

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 15:04

      "Заметно"

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      Рейтинг: +380

      Гуус 21 февраля 2018, 14:44

      правильно еще не закончил развал санкт петербурского зенита, закончит в сборную сво пойдет там вентура еще не все развалил

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2018, 14:11

      Хоть бы не обосра...лись. Чем больше наших команд будет в плэй офф тем лучше для всего нашего футбола.

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