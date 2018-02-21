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    Лига чемпионов. Месси спас «Барселону» от поражения в Лондоне, «Бавария» разгромила «Бешикташ»

    Состоялись очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский «Челси» принимал «Барселону» и смог повести в счете во втором тайме. Удержать преимущество британцы не сумели – в итоге ничья. Гостей спас Лионель Месси.

    Немецкая «Бавария», уже в начале матча с турецким «Бешикташем» оказавшаяся в большинстве, разгромила соперника. Дублем отметились Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

    Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Виллиан, 62; 1:1 – Месси, 75.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Виллиан, Мозес, Канте, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Алонсо, Педро (Мората, 83), Азар.

    «Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 63), Ракитич, Иньеста (Гомеш, 90+2), Месси, Суарес.

    Предупреждения: Рюдигер, 80; Мората, 86 – Ракитич, 29; Суарес, 76; Бускетс, 90.

    Бавария (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 43; 2:0 – Коман, 53; 3:0 – Мюллер, 66; 4:0 – Левандовски, 79; 5:0 – Левандовски, 88.

    Удаления: нет – Вида, 16.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 00:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:55

      Челси молодцы выстояли, а вот Бешикташ пал от мощи супер-машины.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 февраля 2018, 08:25

      Дома Барселона унизит Челси "по полной программе."

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 21 февраля 2018, 08:19

      Виллиан, конечно, монстрил вчера. А так, все закономерно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 февраля 2018, 05:27

      Аншлаг в Барселоне обеспечен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 февраля 2018, 04:54

      Кристенсен, мой Кристенсен привёз этот гол и вообще плохой матч провёл((((
      Эх...

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 февраля 2018, 04:24

      Хороший счёт!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 февраля 2018, 03:14

      Одни комменты про Челси и Барсу...))) А вот Бавария тоже отскочила))) Если бы не удаление Виды, то счет мог бы быть зеркально-противоположным)))))))))

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 03:00

      СПАС

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 февраля 2018, 01:46

      Обе команды реализовывали свою тактику на игру. У Челси лучшим был Виллиан. Барселона смотрелась лучше!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 февраля 2018, 01:12

      Барса заставила нервничать не шустрили и дембеле не выпустили игрок такого уровня быстрый и не хватало... что сказать о челси команда отличная иметь команде виллиана и азара эт мечта... жозе ушел нужно оставить автобус... они могли выиграть барсу если играли а не защиту... что псж что челси тренера нужны... хотя с тренером псж эмири у конте мозги есть

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