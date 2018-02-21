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  • Лига чемпионов. Месси спас «Барселону» от поражения в Лондоне, «Бавария» разгромила «Бешикташ»

Лига чемпионов. Месси спас «Барселону» от поражения в Лондоне, «Бавария» разгромила «Бешикташ»

21 февраля 2018, 00:36
20

Состоялись очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский «Челси» принимал «Барселону» и смог повести в счете во втором тайме. Удержать преимущество британцы не сумели – в итоге ничья. Гостей спас Лионель Месси.

Немецкая «Бавария», уже в начале матча с турецким «Бешикташем» оказавшаяся в большинстве, разгромила соперника. Дублем отметились Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Виллиан, 62; 1:1 – Месси, 75.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Виллиан, Мозес, Канте, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Алонсо, Педро (Мората, 83), Азар.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 63), Ракитич, Иньеста (Гомеш, 90+2), Месси, Суарес.

Предупреждения: Рюдигер, 80; Мората, 86 – Ракитич, 29; Суарес, 76; Бускетс, 90.

Бавария (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 43; 2:0 – Коман, 53; 3:0 – Мюллер, 66; 4:0 – Левандовски, 79; 5:0 – Левандовски, 88.

Удаления: нет – Вида, 16.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Бешикташ Барселона Челси Месси Лионель
Комментарии (20)
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dinar7777dinar
1519162758
конте туринский шлепок выстроил икарус но ему воткнули . иньеста великий лео лучший! на камп ноу челси хана !
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sерж
1519162942
если бы не контр атаки челси,уснул бы
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Юрий Б.
1519163202
Барса сильно прибавила после пропущенного гола
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rostik-100
1519163210
Не Месси спас, а сами себе забили, ни одного момента у хваленой Барселоны.
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3ton
1519163250
Вроде игроки хорошие и деньги у клуба есть, а позорится автобусом . Счет закономерный. Ждем ответку . Месси с голом
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Houston
1519163500
Жалко Челси. Барса ничего сверхъестественного не показала. Но нужно быть реалистами, на камп ноу не дадут Челси ничего. Видно было, что ставку делал Конте именно на домашний матч.
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Almazovich
1519166794
Обе команды реализовывали свою тактику на игру. У Челси лучшим был Виллиан. Барселона смотрелась лучше!
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ribavadim
1519176252
Хороший счёт!
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ДСА
1519180031
Аншлаг в Барселоне обеспечен
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starche
1519190716
Дома Барселона унизит Челси "по полной программе."
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