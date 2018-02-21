Лига чемпионов. Месси спас «Барселону» от поражения в Лондоне, «Бавария» разгромила «Бешикташ»

Состоялись очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский «Челси» принимал «Барселону» и смог повести в счете во втором тайме. Удержать преимущество британцы не сумели – в итоге ничья. Гостей спас Лионель Месси.

Немецкая «Бавария», уже в начале матча с турецким «Бешикташем» оказавшаяся в большинстве, разгромила соперника. Дублем отметились Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Виллиан, 62; 1:1 – Месси, 75.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Виллиан, Мозес, Канте, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Алонсо, Педро (Мората, 83), Азар.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 63), Ракитич, Иньеста (Гомеш, 90+2), Месси, Суарес.

Предупреждения: Рюдигер, 80; Мората, 86 – Ракитич, 29; Суарес, 76; Бускетс, 90.

Бавария (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 43; 2:0 – Коман, 53; 3:0 – Мюллер, 66; 4:0 – Левандовски, 79; 5:0 – Левандовски, 88.

Удаления: нет – Вида, 16.

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