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    «Манчестер Сити» лишь третий раз в сезоне не смог забить в ворота соперника

    Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Уиган» и «Манчестер Сити». Встреча закончилась победой хозяев – 1:0.

    Гостевая команда лишь в третий раз в сезоне не смогла поразить ворота соперника. Стоит отметить, что дважды это произошло в играх с клубами из низших дивизионов.

    Напомним, что в октябре «горожане» не смогли забить в основное время в матче Кубка лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0, 3:1 по пенальти), а в декабре в Премьер-лиге «Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Источник: Opta

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    20.02.2018 08:54
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