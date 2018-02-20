«Манчестер Сити» лишь третий раз в сезоне не смог забить в ворота соперника

Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Уиган» и «Манчестер Сити». Встреча закончилась победой хозяев – 1:0.

Гостевая команда лишь в третий раз в сезоне не смогла поразить ворота соперника. Стоит отметить, что дважды это произошло в играх с клубами из низших дивизионов.

Напомним, что в октябре «горожане» не смогли забить в основное время в матче Кубка лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0, 3:1 по пенальти), а в декабре в Премьер-лиге «Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).