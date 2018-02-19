В Бразилии был прерван матч после девяти удалений игроков

Матч чемпионата бразильского штата Баия, в котором встречались «Витория» и «Баия» был завершен досрочно. Причиной такому решению судьи послужило большое количество удалений игроков.

Арбитр показал красные карточки девяти футболистам по ходу этой встречи. В одном из эпизодов гости сравняли счет (1:1), что привело к потасовке, после которой две красные карточки получили хозяева и четыре гости (два игрока гостей были удалены со скамейке запасных).

Всего через пару минут судья снова вынужден был достать из кармана красную карточку, удалив еще по одному игроку из состава каждой команды. За 13 минут до конца основного времени два футболиста «Витории» получили красные карточки, после чего арбитр был вынужден остановить матч, согласно регламенту ФИФА. Решение о результате встречи и санкциях будет принято позднее.