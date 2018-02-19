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В Бразилии был прерван матч после девяти удалений игроков

19 февраля 2018, 08:06
15

Матч чемпионата бразильского штата Баия, в котором встречались «Витория» и «Баия» был завершен досрочно. Причиной такому решению судьи послужило большое количество удалений игроков.

Арбитр показал красные карточки девяти футболистам по ходу этой встречи. В одном из эпизодов гости сравняли счет (1:1), что привело к потасовке, после которой две красные карточки получили хозяева и четыре гости (два игрока гостей были удалены со скамейке запасных).

Всего через пару минут судья снова вынужден был достать из кармана красную карточку, удалив еще по одному игроку из состава каждой команды. За 13 минут до конца основного времени два футболиста «Витории» получили красные карточки, после чего арбитр был вынужден остановить матч, согласно регламенту ФИФА. Решение о результате встречи и санкциях будет принято позднее.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А
Комментарии (15)
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Васьок86
1519017765
интересно, сыграла ли ставка "красная карточка в матче будет" ?
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diktatop
1519017834
вот это футбол))) страсть эмоции... а у нас (цска-зенит;цска-Спартак; Локо-кубань) по толкались и разошлись)
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ALeX-161-rus
1519019120
Иванова на них нет)))
Ответить
kella
1519020912
10 карточек, а удалений 9. Как это?
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Александр ЗА
1519020933
Да
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VeniaminS
1519021420
Круто!!!
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овертайм
1519026031
после 5 красных одной из команд техническое же, нет?)
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Joni
1519037173
Спорт должен объединять, фэйр-плэй. Происходит обратное(. Ещё и болельщики спорят, ругаются
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Nerlinger
1519076966
Не плохо. И у нас так надо
Ответить
hellkid
1519106575
дичь...взрослые люди, а пример подают ужасный
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