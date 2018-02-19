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    В Бразилии был прерван матч после девяти удалений игроков

    Матч чемпионата бразильского штата Баия, в котором встречались «Витория» и «Баия» был завершен досрочно. Причиной такому решению судьи послужило большое количество удалений игроков.

    Арбитр показал красные карточки девяти футболистам по ходу этой встречи. В одном из эпизодов гости сравняли счет (1:1), что привело к потасовке, после которой две красные карточки получили хозяева и четыре гости (два игрока гостей были удалены со скамейке запасных).

    Всего через пару минут судья снова вынужден был достать из кармана красную карточку, удалив еще по одному игроку из состава каждой команды. За 13 минут до конца основного времени два футболиста «Витории» получили красные карточки, после чего арбитр был вынужден остановить матч, согласно регламенту ФИФА. Решение о результате встречи и санкциях будет принято позднее.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 08:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 февраля 2018, 09:02

      дичь...взрослые люди, а пример подают ужасный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 февраля 2018, 00:49

      Не плохо. И у нас так надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 19 февраля 2018, 13:46

      Спорт должен объединять, фэйр-плэй. Происходит обратное(. Ещё и болельщики спорят, ругаются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 февраля 2018, 10:40

      после 5 красных одной из команд техническое же, нет?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 февраля 2018, 10:36

      во это поризвились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 февраля 2018, 09:23

      Круто!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 февраля 2018, 09:15

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 19 февраля 2018, 09:15

      10 карточек, а удалений 9. Как это?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > kella 19 февраля 2018, 09:26

      желтая видимо одна была

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons > kella 19 февраля 2018, 09:43

      Одна карточка была медецинская

      3
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 19 февраля 2018, 08:45

      Иванова на них нет)))

      2
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      Рейтинг: +819

      diktatop 19 февраля 2018, 08:23

      вот это футбол))) страсть эмоции...
      а у нас (цска-зенит;цска-Спартак; Локо-кубань) по толкались и разошлись)

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diktatop 19 февраля 2018, 09:58

      Ты наверно хотел написать ЦСКА-Зенит и ЦСКА-спортак.Исправляю тебя,но это в последний раз

      1
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