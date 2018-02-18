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  • Аджоев: «Цель тульского «Арсенала» – закрепиться в элите российского футбола»

Аджоев: «Цель тульского «Арсенала» – закрепиться в элите российского футбола»

18 февраля 2018, 07:00
4

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о планах тульской команды.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ «канониры» занимают восьмое место в турнирной таблице.

«В этом сезоне мы обыграли сразу нескольких грандов российского футбола. По сути, творили историю. Такого еще не было. На нас стали смотреть по-другому. Конкуренты настраиваются на «Арсенал» как на серьезную команду. Никто не думает, что можно прокатиться в Тулу и легко забрать три очка. Так уже не получится.

Меняется и психология игроков. Ребята видят, что губернатор следит за командой. Он человек спортивный, любит футбол. Это мотивирует команду на то, чтобы добиться успеха. Мы не хотим на лифте кататься: поднялись в высшую лигу, потом опустились. Наша цель — закрепиться в элите российского футбола. Если есть возможность делать большие дела, будем пробовать. В этом смысле пойдем до конца», — сказал Аджоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (4)
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пряник929
1518933292
Хорошие мысли с утра пораньше...
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Сильвербой
1518934226
Вот уже чепушило! Расскажи это Динамо!!!
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nemolod
1518943091
Насмешил-какая элита,хорошо если команда будет в десятке!
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ARSENAL TULA
1518944283
Аджоев строит команду и это видно и игроки совсем другого уровня и тренер на 5+. АРСЕНАЛ вперед
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