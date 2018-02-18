Аджоев: «Цель тульского «Арсенала» – закрепиться в элите российского футбола»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о планах тульской команды.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ «канониры» занимают восьмое место в турнирной таблице.

«В этом сезоне мы обыграли сразу нескольких грандов российского футбола. По сути, творили историю. Такого еще не было. На нас стали смотреть по-другому. Конкуренты настраиваются на «Арсенал» как на серьезную команду. Никто не думает, что можно прокатиться в Тулу и легко забрать три очка. Так уже не получится.

Меняется и психология игроков. Ребята видят, что губернатор следит за командой. Он человек спортивный, любит футбол. Это мотивирует команду на то, чтобы добиться успеха. Мы не хотим на лифте кататься: поднялись в высшую лигу, потом опустились. Наша цель — закрепиться в элите российского футбола. Если есть возможность делать большие дела, будем пробовать. В этом смысле пойдем до конца», — сказал Аджоев.