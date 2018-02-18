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    Аджоев: «Цель тульского «Арсенала» – закрепиться в элите российского футбола»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о планах тульской команды.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ «канониры» занимают восьмое место в турнирной таблице.

    «В этом сезоне мы обыграли сразу нескольких грандов российского футбола. По сути, творили историю. Такого еще не было. На нас стали смотреть по-другому. Конкуренты настраиваются на «Арсенал» как на серьезную команду. Никто не думает, что можно прокатиться в Тулу и легко забрать три очка. Так уже не получится.

    Меняется и психология игроков. Ребята видят, что губернатор следит за командой. Он человек спортивный, любит футбол. Это мотивирует команду на то, чтобы добиться успеха. Мы не хотим на лифте кататься: поднялись в высшую лигу, потом опустились. Наша цель — закрепиться в элите российского футбола. Если есть возможность делать большие дела, будем пробовать. В этом смысле пойдем до конца», — сказал Аджоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2018 07:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 18 февраля 2018, 11:58

      Аджоев строит команду и это видно и игроки совсем другого уровня и тренер на 5+. АРСЕНАЛ вперед

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2018, 11:38

      Насмешил-какая элита,хорошо если команда будет в десятке!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2018, 09:10

      Вот уже чепушило! Расскажи это Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 февраля 2018, 08:54

      Хорошие мысли с утра пораньше...

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