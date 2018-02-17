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    Аджоев: «Дзюба не думает о деньгах. Он просто хочет играть»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. По словам функционера, денежный вопрос для футболиста не стоит на первом месте.

    «Скажу так: Артем не думает о деньгах. Он хочет играть. Сначала в тульском «Арсенале», а потом и в сборной страны.

    Для Дзюбы важно доказать всем, в том числе главному тренеру национальной команды, что он достоин выступить на чемпионате мира в России», – сказал Аджоев.

    Напомним, что форвард принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2018 20:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 11:15

      ну если не совсем еще скатился то конечно в первую очередь должен думать об игровой практике и об возвращении на прошлый уровень.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 февраля 2018, 06:06

      Буду рад, если арсеналу поможет в оставшихся играх сезона

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2018, 03:01

      Ну раз не думает,то пусть приезжает с нами в футбик сгоняет.Просто так.Каждое воскресенье.Без всяких там сми,селфи и прочего гоФФна.Адрес написать?P.S.Думаю за бесплатно игрочишка и не почешется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2018, 01:13

      Что в Зените не игралось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 18 февраля 2018, 00:51

      Зачем думать о том, чего и так в достатке?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 00:16

      Хочет играть, чего в Зените как пень стоял?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 февраля 2018, 22:45

      ......он вообще ни о чём не думает !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > САДЫЧОК 18 февраля 2018, 00:17

      Думалка есть, но такая ма-а-а-ненькая, что ее почти не видно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 17 февраля 2018, 21:36

      Конечно, когда капает 3 млн евро в год, то можно и не думать о деньгах.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 17 февраля 2018, 21:15

      А что ему думать? Ему так и так их по контракту заплатят. Он же не на заводе пашет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 17 февраля 2018, 20:33

      Гурама явно кто то ввёл в заблуждение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > порт 17 февраля 2018, 22:30

      Гурам привык врать не краснея.

      2
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