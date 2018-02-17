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Аджоев: «Дзюба не думает о деньгах. Он просто хочет играть»

17 февраля 2018, 20:23
11

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. По словам функционера, денежный вопрос для футболиста не стоит на первом месте.

«Скажу так: Артем не думает о деньгах. Он хочет играть. Сначала в тульском «Арсенале», а потом и в сборной страны.

Для Дзюбы важно доказать всем, в том числе главному тренеру национальной команды, что он достоин выступить на чемпионате мира в России», – сказал Аджоев.

Напомним, что форвард принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (11)
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порт
1518888802
Гурама явно кто то ввёл в заблуждение.
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Константинн
1518891333
А что ему думать? Ему так и так их по контракту заплатят. Он же не на заводе пашет...
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САДЫЧОК
1518896730
......он вообще ни о чём не думает !
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paracetamol
1518902197
Хочет играть, чего в Зените как пень стоял?
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baden69
1518904302
Зачем думать о том, чего и так в достатке?!
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polt
1518905610
Что в Зените не игралось?
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mutabor0992
1518912061
Ну раз не думает,то пусть приезжает с нами в футбик сгоняет.Просто так.Каждое воскресенье.Без всяких там сми,селфи и прочего гоФФна.Адрес написать?P.S.Думаю за бесплатно игрочишка и не почешется.
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kaa-71
1518923195
Буду рад, если арсеналу поможет в оставшихся играх сезона
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OfaZavr
1518941758
ну если не совсем еще скатился то конечно в первую очередь должен думать об игровой практике и об возвращении на прошлый уровень.
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