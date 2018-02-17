Аджоев: «Дзюба не думает о деньгах. Он просто хочет играть»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. По словам функционера, денежный вопрос для футболиста не стоит на первом месте.

«Скажу так: Артем не думает о деньгах. Он хочет играть. Сначала в тульском «Арсенале», а потом и в сборной страны.

Для Дзюбы важно доказать всем, в том числе главному тренеру национальной команды, что он достоин выступить на чемпионате мира в России», – сказал Аджоев.

Напомним, что форвард принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».