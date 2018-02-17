Доннарумма помирился с фанатами «Милана»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма улучшил свои взаимоотношения с фанатами клуба. Как сообщается, голкипер после гостевого матча с «Лудогорецем» (3:0) в 1/16 финала Лиги Европы подошел к сектору, где расположились фанаты «Милана». Игрок немного пообщался с болельщиками и отдал им свою футболку. Фанаты тепло встретили вратаря.

Ранее поклонники клуба критиковали футболиста за его желание покинуть «Милан». Голкипер долгое время отказывался продлевать контракт, имея выгодные предложения из Англии и Испании.