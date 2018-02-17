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    Доннарумма помирился с фанатами «Милана»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма улучшил свои взаимоотношения с фанатами клуба. Как сообщается, голкипер после гостевого матча с «Лудогорецем» (3:0) в 1/16 финала Лиги Европы подошел к сектору, где расположились фанаты «Милана». Игрок немного пообщался с болельщиками и отдал им свою футболку. Фанаты тепло встретили вратаря.

    Ранее поклонники клуба критиковали футболиста за его желание покинуть «Милан». Голкипер долгое время отказывался продлевать контракт, имея выгодные предложения из Англии и Испании.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.02.2018 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:57

      После всех неприятностей этот шаг будет выглядеть достойно как для Доннаруммы, так и для болельщиков команды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 февраля 2018, 10:27

      Проставиться пообещал ? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Шумаххер 17 февраля 2018, 11:21

      ну ему 18 уже стукнуло, должны продать в ларьке пузырь)))))))))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 февраля 2018, 10:17

      Вот и славненько... Надеюсь, агент-толстяк угомонится и мутить больше не будет.

      4
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