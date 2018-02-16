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    Победа над «Зенитом» стала для «Селтика» первой в плей-офф еврокубков за 14 лет

    «Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Зенит» со счетом 1:0.

    Победа на стадии плей-офф стала шотландского клуба первой за 14 лет. В 1/8 финала Кубка УЕФА-2003/2004 года «кельты» победили «Барселону» (1:0; ответный матч – 0:0), после чего не выигрывали. Ту кампанию «Селтик» закончил на следующей стадии, уступив «Вильярреалу» с суммарным счетом 1:3.

    Напомним, команда Брендана Роджерса пробилась в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе B Лиги чемпионов.

    Встреча в Санкт-Петербурге состоится 22 февраля.

    Источник: Opta

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    16.02.2018 13:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 февраля 2018, 15:28

      Селтик по всем статьям переиграл Зеню ! У Зени - один удар в створ , у Селтика , аж 4 ! Соотношение по стоимости игроков с точностью до наоборот !

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 февраля 2018, 15:28

      Селтик не пройдёт дальше.
      Но то,что вчера они делали с Большим Зю заслуживает восторга..

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      Рейтинг: +223

      Cupota 16 февраля 2018, 14:31

      CупирЗенит в два раза дороже скромного "Селтика", а пафоса раз в 100 больше, особенно после получения халявного бакланостадиона за 2 ярда зелени.
      Приятно получить мокрой шотландской тряпкой по лощеному лицу?!
      Играть надо, бороться, а не делить газпромовские бабки.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2018, 14:30

      Селтик пройдет дальше потому что они мотивированы и как команда и как сами игроки в отдельности а этим мешкообразным мультимиллионерам пора в ФНЛ

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Garrincha58 16 февраля 2018, 19:40

      Посмотрим, что будет в Питере. На СелтикПарк играть не легко любому клубу.

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      Рейтинг: +5113

      hunta 16 февраля 2018, 13:59

      Таким образом питерцы подарили шотландцам праздник!))

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