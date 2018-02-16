Победа над «Зенитом» стала для «Селтика» первой в плей-офф еврокубков за 14 лет

«Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Зенит» со счетом 1:0.

Победа на стадии плей-офф стала шотландского клуба первой за 14 лет. В 1/8 финала Кубка УЕФА-2003/2004 года «кельты» победили «Барселону» (1:0; ответный матч – 0:0), после чего не выигрывали. Ту кампанию «Селтик» закончил на следующей стадии, уступив «Вильярреалу» с суммарным счетом 1:3.

Напомним, команда Брендана Роджерса пробилась в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе B Лиги чемпионов.

Встреча в Санкт-Петербурге состоится 22 февраля.