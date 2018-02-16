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    Глушаков отказался комментировать игру Ханни, поздравив его с дебютом

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил отличный газон на «Открытие Арене» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». По словам футболиста, красно-белые ожидали худшего в феврале. Он также поздравил с дебютом новичка команды Софьяна Ханни, но не стал давать оценку его действиям.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    — Перед первой официальной игрой в нынешнем году у «Спартака» было много перелетов. Это как-то повлияло на подготовку?

    — Хорошо хоть сократили эти перелеты: на матч из Сочи летели. А так было бы из Испании, в Испанию, затем снова оттуда — по пять с половиной часов на каждый рейс. Но что делать — такова жизнь футболиста. Все находятся в таких условиях, все много времени проводят в самолетах.

    — Что скажете о газоне на «Открытие Арене»?

    — Поле просто идеальное, спасибо агрономам, которые так здорово его подготовили. Честно говоря, мы ожидали худшего.

    — Когда вас заменили, капитанскую повязку вы отдали Дмитрию Комбарову, а не Артему Реброву. Почему?

    — Вообще-то действительно я должен был передать повязку Реброву, но не бежать же через полполя, тратя время, когда мы проигрываем! Тут каждая секунда на вес золота. К тому же вице-капитан у нас не только Ребров, но и Комбаров. Так что особого значения не имеет, кому из них я отдал повязку.

    — Понравилось, как сыграл заменивший вас новичок «Спартака» Софьян Ханни?

    — Такие вопросы задавайте тренерскому штабу, а мне зачем это комментировать? Кроме того, он довольно мало сыграл, это был его первый матч за «Спартак». Так что можно поздравить Ханни с дебютом.

    — На своем новом стадионе «Спартак» в Лиге чемпионов провел три матча, один из которых выиграл и два свел вничью. А в Лиге Европы — два поражения в двух встречах, если вспомнить кипрский АЕК. Выходит, в Лиге чемпионов вашей команде играть проще?

    — Пока мы только завоевали чемпионский титул в России и взяли Суперкубок. Да, у нас был здесь хороший матч с «Севильей», но были и плохие игры. Думаю, не следует сравнивать разные турниры, хотя ответственность в любом случае лежит на команде.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.02.2018 09:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 16 февраля 2018, 23:50

      Понравился мне ханни он более скоростной ,но и Денис молодец конечно Денис-боец!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 февраля 2018, 15:11

      Если бы Ханни выпустили сразу то такого позора бы не было.

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