Бушманов: «Пройти «Спартаку» в следующий раунд будет невероятно сложно»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил низкие скорости футболистов «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», а также грубые ошибки в обороне столичного клуба.

«Первый тайм «Спартак» провалил, а во втором уже выглядел получше. В первую очередь это связано с выходом на поле Зе Луиша: у команды появилась мощь в атаке, азарт.

Ошибки в обороне привели к пропущенным мячам. Особенно в первом тайме бросалось в глаза, что «Спартак» выглядел медленнее соперника. Возможно, это связано с тем, что сегодняшняя игра – первая официальная в этом году, а «Атлетик» находится в тонусе.

Пройти в следующий раунд будет невероятно сложно. Наверное, спартаковцы захотят просто сыграть в свою силу и показать, что они тоже сильный клуб с большим желанием доказать свою готовность быть конкурентоспособными в Европе. Если не сейчас, то в следующем году», — сказал Бушманов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.