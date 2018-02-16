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    Бушманов: «Пройти «Спартаку» в следующий раунд будет невероятно сложно»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил низкие скорости футболистов «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», а также грубые ошибки в обороне столичного клуба.

    «Первый тайм «Спартак» провалил, а во втором уже выглядел получше. В первую очередь это связано с выходом на поле Зе Луиша: у команды появилась мощь в атаке, азарт.

    Ошибки в обороне привели к пропущенным мячам. Особенно в первом тайме бросалось в глаза, что «Спартак» выглядел медленнее соперника. Возможно, это связано с тем, что сегодняшняя игра – первая официальная в этом году, а «Атлетик» находится в тонусе.

    Пройти в следующий раунд будет невероятно сложно. Наверное, спартаковцы захотят просто сыграть в свою силу и показать, что они тоже сильный клуб с большим желанием доказать свою готовность быть конкурентоспособными в Европе. Если не сейчас, то в следующем году», — сказал Бушманов.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:46

      надеяться и верить конечно нужно до конца но я очень сомневаюсь что удастся пройти дальше.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 февраля 2018, 10:48

      Жду от Спартака хорошего футбола, но на проход надежд нет.. Карера промахнулся со стартовым составом, имея таких футболистов обязаны были громить Испанцев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 февраля 2018, 09:26

      Вряд ли Спартак пройдет дальше

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 16 февраля 2018, 09:02

      Оставим надежды... Зе следует выпускать с начала , он в чем то даже лучше Промеса ! Все силы на чемпионат ! и кубок )))

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 февраля 2018, 08:28

      Можете кидать в меня камни, но Еврокубки на данном этапе считаю для Спартака досрочно закончены. Гостевая игра в Бильбао будет простой формальностью. Баски из тактических соображений закроются на своей половине поля, понимая, что Спартаку нужна только крупная победа, и будут спокойно обороняться. Спартак же попрет вперед танком, но позиционная атака - не конек нынешнего Спартака. В итоге в лучшем случае будет ничья, в худшем, нарвемся на несколько грамотных контратак и получим тот же счет что и дома. Надо сосредоточиться на играх во внутреннем Чемпионате.

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