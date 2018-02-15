Тренер «Ниццы» Фавр не считает лидерство «Локомотива» в РФПЛ случайностью

Играть первым номером! Атаковать,атаковать,атаковать! Выпустить полуместного Эдера,злого и принципиального!) Миранчуков,Фернендеша! Успех будет,если представить,что этот матч последний в жизни!
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мыслями о сопернике своей команды по 1/16 финала Лиги Европы – столичном «Локомотиве». Он отметил, что отсутствие официальных матчей у российской команды вряд ли скажется на ее готовности к предстоящему противостоянию.
«Конечно, наш соперник долго отдыхал, однако он провел восемь товарищеских матчей. «Локомотив» делал в них замены, но в целом играл уже сформированный состав.
Не считаю лидерство «Локомотива» в чемпионате России случайностью. Это очень крепкая команда. Она хорошо умеет действовать при ограничении пространства, комбинировать, проводить контратаки. Это и атлетичная команда: много двигается, играет компактно. Но даже у нее есть слабые места», – считает Фавр.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» состоится в четверг, 15 февраля, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.