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    Роджерс считает «Зенит» фаворитом в матче с «Селтиком»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

    «Вероятно, «Зенит» будет фаворитом в матче, его воспринимают как команду, которая пройдет в следующий этап.

    Нашей задачей было выйти из групповой стадии Лиги чемпионов, игроки проделали хорошую работу. Сейчас мы можем сконцентрироваться на двух матчах против отличной команды с замечательным тренером. Это еще одна игра, которая проверит нас на прочность.

    Мы всегда принимали вызовы, в последние пару сезонов мы сконцентрировались на еврокубках и прошли в плей-офф Лиги Европы из группы ЛЧ.

    Надеюсь, мы сыграем хорошо в обоих матчах и достигнем результата», — сказал Роджерс.

    Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    14.02.2018 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2018, 07:04

      Сложно сказать кто фаворит. Зенит неизвестно в какой форме после сборов, вдобавок ко всему проблемы с защитниками. У Селтика много травм, но команда находится в хорошей форме (все таки перерыва у них не было). Одно можно сказать с увереностью - матч будет тяжелым. Зениту победы!

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 14 февраля 2018, 20:36

      Жoпoй чую, слив завтра будет

      1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Dimka_Foxy 14 февраля 2018, 22:26

      не один ты чуешь, но все же надеюсь 1-2 или 2-3, не страшно будет

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