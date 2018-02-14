Роджерс считает «Зенит» фаворитом в матче с «Селтиком»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

«Вероятно, «Зенит» будет фаворитом в матче, его воспринимают как команду, которая пройдет в следующий этап.

Нашей задачей было выйти из групповой стадии Лиги чемпионов, игроки проделали хорошую работу. Сейчас мы можем сконцентрироваться на двух матчах против отличной команды с замечательным тренером. Это еще одна игра, которая проверит нас на прочность.

Мы всегда принимали вызовы, в последние пару сезонов мы сконцентрировались на еврокубках и прошли в плей-офф Лиги Европы из группы ЛЧ.

Надеюсь, мы сыграем хорошо в обоих матчах и достигнем результата», — сказал Роджерс.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.