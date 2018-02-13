Волейболист Спиридонов: «Общаюсь с фанатами ЦСКА чисто из-за сочувствия. Им не повезло в жизни»

Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов рассказал, почему в его круге общения присутствуют болельщики московского ЦСКА. Спортсмен ответил: из чувства жалости.

«Почему я общаюсь с армейскими болельщиками? Чисто из-за сочувствия. Этим людям не повезло в жизни, они болеют за ган*****. При этом в фанатской среде ЦСКА есть и хорошие люди», – заявил Спиридонов.

Волейболист дважды выигрывал Мировую лигу и является чемпионом Европы 2013 года.