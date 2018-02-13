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  • Волейболист Спиридонов: «Общаюсь с фанатами ЦСКА чисто из-за сочувствия. Им не повезло в жизни»

Волейболист Спиридонов: «Общаюсь с фанатами ЦСКА чисто из-за сочувствия. Им не повезло в жизни»

13 февраля 2018, 19:02
48

Волейболист красноярского «Енисея» и болельщик московского ФК «Спартак» Алексей Спиридонов рассказал, почему в его круге общения присутствуют болельщики московского ЦСКА. Спортсмен ответил: из чувства жалости.

«Почему я общаюсь с армейскими болельщиками? Чисто из-за сочувствия. Этим людям не повезло в жизни, они болеют за ган*****. При этом в фанатской среде ЦСКА есть и хорошие люди», – заявил Спиридонов.

Волейболист дважды выигрывал Мировую лигу и является чемпионом Европы 2013 года.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (48)
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Sanek85
1518537969
Слушай, **********, а с тобой кто и из каких чувств общается? Такие же никому не известные ***********???
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kykyi
1518538128
Некоторых тут на сайте банят " за провокации ", вот это и надо сделать с автором заметки.)))
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OfaZavr
1518538202
ну понятно еще один Кафель, от большого ума видимо так и тянет во всеуслышание все нутро свое показывать.
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lordmrv
1518538325
На фига этот вброс? Адреналину не хватает? Сходи на стадион ЦСКА и выскажись там.
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acer2003
1518538506
Зачем это вброс дерьма на сайт ? неадекватный парень (((,он жалок...
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DOCTOR PENALTY
1518538598
Как и у Кафеля крыша съехала. Но нас, спартаковцев и цсковцев трудно сейчас поссорить, жизнь уж больно не простая...
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nicitakimarov
1518538643
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yarik1_78
1518539150
Типичный болельщик свинарника,что с него взять?
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Moveton
1518540283
бомбардир за голову возьмись уже, уже дошло до мата в рубриках, здесь ведь и дети присутствуют. на вашем месте я бы удалил эту статью
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marocanov
1518542280
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