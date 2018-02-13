В Калининграде выявлено завышение цены на бронирование номера перед ЧМ-2018 на 833%

Ростуризм опубликовал второй перечень гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира-2018. В новый список вошло еще больше отелей, по сравнению с предыдущим (41 отель), который был опубликован 23 января. Он увеличился более чем в полтора раза.

Нарушения по итогам дополнительной проверки выявлены в 69 гостиницах. Из них 26 располагаются в Санкт-Петербурге, 12 – в Краснодарском крае, девять – в Москве, чуть меньше – в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Свердловской и Ростовской областях. Представитель Ростуризма Светлана Сергеева рассказала, что нарушения на объектах предыдущего перечня уже устранены, мониторинг будет проводиться дважды в месяц вплоть до начала матчей чемпионата.

Максимальное превышение цены номера в системе бронирования Booking.com в этот раз зафиксировано в калининградском гостинично-банном комплексе «Три пескаря» – 833%. В Москве наибольшее несоответствие (320%) заявленной цены нормативу обнаружили в отеле Moscow Points Red October, где номера предлагались к бронированию в Booking.com по 51,5 тыс. рублей.

Информация о нарушениях была направлена для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. В случае нарушения постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.