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  • В Калининграде выявлено завышение цены на бронирование номера перед ЧМ-2018 на 833%

В Калининграде выявлено завышение цены на бронирование номера перед ЧМ-2018 на 833%

13 февраля 2018, 09:30
11

Ростуризм опубликовал второй перечень гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира-2018. В новый список вошло еще больше отелей, по сравнению с предыдущим (41 отель), который был опубликован 23 января. Он увеличился более чем в полтора раза.

Нарушения по итогам дополнительной проверки выявлены в 69 гостиницах. Из них 26 располагаются в Санкт-Петербурге, 12 – в Краснодарском крае, девять – в Москве, чуть меньше – в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Свердловской и Ростовской областях. Представитель Ростуризма Светлана Сергеева рассказала, что нарушения на объектах предыдущего перечня уже устранены, мониторинг будет проводиться дважды в месяц вплоть до начала матчей чемпионата.

Максимальное превышение цены номера в системе бронирования Booking.com в этот раз зафиксировано в калининградском гостинично-банном комплексе «Три пескаря» – 833%. В Москве наибольшее несоответствие (320%) заявленной цены нормативу обнаружили в отеле Moscow Points Red October, где номера предлагались к бронированию в Booking.com по 51,5 тыс. рублей.

Информация о нарушениях была направлена для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. В случае нарушения постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Источник: Коммерсант
Чемпионат мира
Комментарии (11)
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kvm5
1518504306
Думаю-это,не предел.
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VeniaminS
1518507711
Решили пожевиться
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Axe111
1518508051
Ржу. 833% это примерно тот процент который голосует на выборах за одного челика
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absent32
1518508867
расстрелять)))
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vshter76
1518509612
никогда такого не было и вот опять
Ответить
Chesn0k
1518516894
чм мира по оуеванию)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1518518719
Когда менты воруют миллиардами и спокойно хранят украденное бабло у себя дома, когда родственник большого чиновника получает в день больше 5 лямов, что вы хотите от простого российского жулика, чтобы он стал альтруистом?
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ALeX-161-rus
1518519480
Отель?- Триваго)))
Ответить
Adjarov07
1518520474
Лучше бы за ценами в магазине так следили и контролировали((
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Psih86
1518522484
Узнаю нашу Рашку !!! Не зря нас ни где не любят !!!
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