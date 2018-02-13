Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Калининграде выявлено завышение цены на бронирование номера перед ЧМ-2018 на 833%

    Ростуризм опубликовал второй перечень гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира-2018. В новый список вошло еще больше отелей, по сравнению с предыдущим (41 отель), который был опубликован 23 января. Он увеличился более чем в полтора раза.

    Нарушения по итогам дополнительной проверки выявлены в 69 гостиницах. Из них 26 располагаются в Санкт-Петербурге, 12 – в Краснодарском крае, девять – в Москве, чуть меньше – в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Свердловской и Ростовской областях. Представитель Ростуризма Светлана Сергеева рассказала, что нарушения на объектах предыдущего перечня уже устранены, мониторинг будет проводиться дважды в месяц вплоть до начала матчей чемпионата.

    Максимальное превышение цены номера в системе бронирования Booking.com в этот раз зафиксировано в калининградском гостинично-банном комплексе «Три пескаря» – 833%. В Москве наибольшее несоответствие (320%) заявленной цены нормативу обнаружили в отеле Moscow Points Red October, где номера предлагались к бронированию в Booking.com по 51,5 тыс. рублей.

    Информация о нарушениях была направлена для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. В случае нарушения постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 февраля 2018, 14:48

      Узнаю нашу Рашку !!! Не зря нас ни где не любят !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Adjarov07 13 февраля 2018, 14:14

      Лучше бы за ценами в магазине так следили и контролировали((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 февраля 2018, 13:58

      Отель?- Триваго)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 13:45

      Когда менты воруют миллиардами и спокойно хранят украденное бабло у себя дома, когда родственник большого чиновника получает в день больше 5 лямов, что вы хотите от простого российского жулика, чтобы он стал альтруистом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 февраля 2018, 13:14

      чм мира по оуеванию)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 13 февраля 2018, 11:13

      никогда такого не было и вот опять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 13 февраля 2018, 11:01

      расстрелять)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 10:47

      Ржу. 833% это примерно тот процент который голосует на выборах за одного челика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 февраля 2018, 10:41

      Решили пожевиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Nihatik 13 февраля 2018, 10:33

      Эта страна ещё не постигла дна))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Nihatik 13 февраля 2018, 12:37

      постигла =)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11