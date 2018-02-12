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    Бубнов: «У Манчини в «Манчестер Сити» Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

    На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    «Манчини уже доказал своей международной практикой, что он является тренером. Другое дело, что он работал раньше с игроками более высокого класса, чем сейчас есть в «Зените».

    Для него российские игроки, которые здесь считаются звeздами, не являются таковыми. У него в «Манчестер Сити» Карлос Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    12.02.2018 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 февраля 2018, 12:15

      Даже в запасе желательно иметь сильных и быстрых. Дзюба в Питере даже для лавки большая роскошь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 13 февраля 2018, 08:41

      Всё-таки жалко Дзюбиньо ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 февраля 2018, 00:41

      Физручела и с МС ничего не показал и баклан проект ниачем ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 февраля 2018, 00:06

      Дзюба - вечная проблема спартака.

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 23:30

      Нет Дзюбы и нет проблемы уже

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 февраля 2018, 22:46

      ...сказал какой то Бубнов.

      4
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