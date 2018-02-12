Бубнов: «У Манчини в «Манчестер Сити» Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой»

Даже в запасе желательно иметь сильных и быстрых. Дзюба в Питере даже для лавки большая роскошь
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».
На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.
«Манчини уже доказал своей международной практикой, что он является тренером. Другое дело, что он работал раньше с игроками более высокого класса, чем сейчас есть в «Зените».
Для него российские игроки, которые здесь считаются звeздами, не являются таковыми. У него в «Манчестер Сити» Карлос Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой», – сказал Бубнов.