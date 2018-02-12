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  • Бубнов: «У Манчини в «Манчестер Сити» Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой»

Бубнов: «У Манчини в «Манчестер Сити» Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой»

12 февраля 2018, 22:14
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Манчини уже доказал своей международной практикой, что он является тренером. Другое дело, что он работал раньше с игроками более высокого класса, чем сейчас есть в «Зените».

Для него российские игроки, которые здесь считаются звeздами, не являются таковыми. У него в «Манчестер Сити» Карлос Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Zeff
1518464770
...сказал какой то Бубнов.
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DOCTOR PENALTY
1518467418
Нет Дзюбы и нет проблемы уже
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Павел Амурский
1518469565
Дзюба - вечная проблема спартака.
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spartach n1
1518471667
Физручела и с МС ничего не показал и баклан проект ниачем ))
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ТИНКИ-ВИНКИ
1518500505
Всё-таки жалко Дзюбиньо ))
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APchelov
1518513329
Даже в запасе желательно иметь сильных и быстрых. Дзюба в Питере даже для лавки большая роскошь
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