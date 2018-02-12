«РБ Лейпциг» не намерен отпускать Вернера, которым интересуется «Реал»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что нападающий команды Тимо Вернер не намерен переходить в какой-либо другой клуб. По его словам, с футболистом ведутся переговоры о продлении контракта.

«Тимо определенно знает, что он все еще играет за нас сейчас и продолжит играть в следующем сезоне.

Кроме того, мы ведем переговоры, чтобы скорректировать и продлить его контракт», – сказал Рангник.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Реала».

В нынешнем сезоне Вернер провел 28 матчей, записав на свой счет 14 мячей и четыре голевые передачи. Его соглашение с «РБ Лейпциг» рассчитано до июня 2020 года.