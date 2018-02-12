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    «РБ Лейпциг» не намерен отпускать Вернера, которым интересуется «Реал»

    Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что нападающий команды Тимо Вернер не намерен переходить в какой-либо другой клуб. По его словам, с футболистом ведутся переговоры о продлении контракта.

    «Тимо определенно знает, что он все еще играет за нас сейчас и продолжит играть в следующем сезоне.

    Кроме того, мы ведем переговоры, чтобы скорректировать и продлить его контракт», – сказал Рангник.

    Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Реала».

    В нынешнем сезоне Вернер провел 28 матчей, записав на свой счет 14 мячей и четыре голевые передачи. Его соглашение с «РБ Лейпциг» рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2018 12:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:31

      Он не намерен потому, что еще предложения, по видимому, не было! Как только от Реала поступит предложение, он будет там!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 февраля 2018, 12:48

      Ни в коем случае! Иначе РБ скатится в зону вылета!

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > zatonn 12 февраля 2018, 14:03

      забавно такое читать от человека со значком баварии :) клуба, который сам периодически скатывает конкурентов в бундес лиге :)

      1
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > k4kuzma 12 февраля 2018, 15:28

      согласен) хотел сам написать, а что скажешь ,когда бавария его купит )

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