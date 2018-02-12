«РБ Лейпциг» не намерен отпускать Вернера, которым интересуется «Реал»

Он не намерен потому, что еще предложения, по видимому, не было! Как только от Реала поступит предложение, он будет там!
Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что нападающий команды Тимо Вернер не намерен переходить в какой-либо другой клуб. По его словам, с футболистом ведутся переговоры о продлении контракта.
«Тимо определенно знает, что он все еще играет за нас сейчас и продолжит играть в следующем сезоне.
Кроме того, мы ведем переговоры, чтобы скорректировать и продлить его контракт», – сказал Рангник.
Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Реала».
В нынешнем сезоне Вернер провел 28 матчей, записав на свой счет 14 мячей и четыре голевые передачи. Его соглашение с «РБ Лейпциг» рассчитано до июня 2020 года.