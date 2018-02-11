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    Зобнин: «Все радости и печали на поле у меня связаны с командой»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам текущего сезона. Напомним, что красно-белые теоретически могут взять три трофея.

    «Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы «Спартак» добился максимальных результатов.

    Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат», – сказал хавбек.

    Зобнин в составе «Спартака» уже стал чемпионом России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.02.2018 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5444

      Приус 11 февраля 2018, 20:55

      Так и должно быть.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 11 февраля 2018, 20:49

      Озвучил мои желания.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 18:41

      самые правильные цели и желания! Давай Роман желаем удачи,здоровья и сил в достижения поставленных задач!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Топс7 11 февраля 2018, 17:43

      Зобнин красавчик

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 11 февраля 2018, 16:24

      Скромность,видимо,скрывает самое главное желание, быть в сборной России на чемпионате Мира в 2018 и успешно выступить вместе с командой...Желаем Роману этого,верим в него,он заслуживает такого своей неординарной игрой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1897

      Aston 11 февраля 2018, 15:33

      Похвально,Роман!Мы с Вами!

      7
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