Зобнин: «Все радости и печали на поле у меня связаны с командой»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам текущего сезона. Напомним, что красно-белые теоретически могут взять три трофея.

«Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы «Спартак» добился максимальных результатов.

Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат», – сказал хавбек.

Зобнин в составе «Спартака» уже стал чемпионом России.