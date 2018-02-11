Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов — о хет-трике «Хэбэй Чайна Форчун»: «Первая игра в 28 лет. Спасибо ребятам, что играли на меня»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал результат товарищеского матча против «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1).

    – Хорошо, что удалось добиться победы, и самое главное, что никто не получил повреждений. Сборы закончены, все прошло по плану. Продолжаем готовиться ко второй части чемпионата.

    – Вчера у вас был день рождения. Мечтали о таком подарке в виде хет-трика?

    – Нет, не мечтал. Думал, конечно, о том, чтобы забить, потому что первая игра в 28 лет. Хорошо, что удалось забить три. Спасибо ребятам, что старались играть на меня.

    – На этих сборах вы часто отходите в глубину и играете чистым десятым номером. Это тренерская установка или ваша инициатива?

    – В этой игре счет позволял, поэтому немного играл в свое удовольствие. А в предыдущем матче, когда у соперника стало на игрока меньше, они выстроились на линии штрафной, поэтому немного опускался.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2018 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 февраля 2018, 11:28

      только в Краснодаре играют на тебя, уйдешь, сядешь на скамейку...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11