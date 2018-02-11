Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов — о хет-трике «Хэбэй Чайна Форчун»: «Первая игра в 28 лет. Спасибо ребятам, что играли на меня»

Смолов — о хет-трике «Хэбэй Чайна Форчун»: «Первая игра в 28 лет. Спасибо ребятам, что играли на меня»

11 февраля 2018, 00:03
1

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал результат товарищеского матча против «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1).

– Хорошо, что удалось добиться победы, и самое главное, что никто не получил повреждений. Сборы закончены, все прошло по плану. Продолжаем готовиться ко второй части чемпионата.

– Вчера у вас был день рождения. Мечтали о таком подарке в виде хет-трика?

– Нет, не мечтал. Думал, конечно, о том, чтобы забить, потому что первая игра в 28 лет. Хорошо, что удалось забить три. Спасибо ребятам, что старались играть на меня.

– На этих сборах вы часто отходите в глубину и играете чистым десятым номером. Это тренерская установка или ваша инициатива?

– В этой игре счет позволял, поэтому немного играл в свое удовольствие. А в предыдущем матче, когда у соперника стало на игрока меньше, они выстроились на линии штрафной, поэтому немного опускался.

Источник: ФК «Краснодар»
Товарищеские матчи Краснодар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bolela_16
1518337683
только в Краснодаре играют на тебя, уйдешь, сядешь на скамейку...
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
1
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Все новости
Все новости
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
Отцы великих футболистов: кто проложил путь к успеху для Яшина, Марадоны, Месси и других легенд
09:11
1
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
1
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
12
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
4
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Лига 1. Сафонов впервые отыграл на ноль в сезоне, «ПСЖ» впервые победил
Вчера, 23:40
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
9
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
2
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
13
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+