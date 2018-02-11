Смолов — о хет-трике «Хэбэй Чайна Форчун»: «Первая игра в 28 лет. Спасибо ребятам, что играли на меня»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал результат товарищеского матча против «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1).

– Хорошо, что удалось добиться победы, и самое главное, что никто не получил повреждений. Сборы закончены, все прошло по плану. Продолжаем готовиться ко второй части чемпионата.

– Вчера у вас был день рождения. Мечтали о таком подарке в виде хет-трика?

– Нет, не мечтал. Думал, конечно, о том, чтобы забить, потому что первая игра в 28 лет. Хорошо, что удалось забить три. Спасибо ребятам, что старались играть на меня.

– На этих сборах вы часто отходите в глубину и играете чистым десятым номером. Это тренерская установка или ваша инициатива?

– В этой игре счет позволял, поэтому немного играл в свое удовольствие. А в предыдущем матче, когда у соперника стало на игрока меньше, они выстроились на линии штрафной, поэтому немного опускался.