Уилшир пойдет на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассматривает варианты продолжения карьеры. Ближайшим летом его действующий контракт с лондонским клубом закончится, футболист по окончании сезона может стать свободным агентом.

Одним из вариантов является продление контракта с «канонирами». Клуб уже сделал свое предложение игроку, которое предусматривает снижение зарплаты.

Сейчас 26-летний футболист зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю. Согласно новому контракту, его зарплата снизится до 90 тысяч. Учитывая всевозможные бонусы, в том числе за количество сыгранных матчей, сумма может превысить нынешнюю зарплату.