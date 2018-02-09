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    Уилшир пойдет на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арсенале»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассматривает варианты продолжения карьеры. Ближайшим летом его действующий контракт с лондонским клубом закончится, футболист по окончании сезона может стать свободным агентом.

    Одним из вариантов является продление контракта с «канонирами». Клуб уже сделал свое предложение игроку, которое предусматривает снижение зарплаты.

    Сейчас 26-летний футболист зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю. Согласно новому контракту, его зарплата снизится до 90 тысяч. Учитывая всевозможные бонусы, в том числе за количество сыгранных матчей, сумма может превысить нынешнюю зарплату.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.02.2018 08:56
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