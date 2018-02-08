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    В «Тосно» пообещали закрыть все долги на следующей неделе

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поговорил о финансовой ситуации в клубе. Функционер заверил, что на следующей неделе будут погашены все долги по зарплате.

    «Если говорить о ситуации с долгами в команде, то общий язык найден. До конца следующей недели мы закроем долги по заработной плате.

    Футболисты тренируются, у нас все идет по плану. Сейчас вопрос закрыт, у нас нормальные отношения, как будто этой ситуации и не было», – сказал Матюшенко.

    Ранее игроки «Тосно» устраивали забастовку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2018 23:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 19:26

      Хорошо что общий язык найден.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:27

      ну хорошо если правда а не как часто бывает что завтраками кормят бесконечно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 23:52

      Обещанного три года ждут!
      Зарплату, возможно, закроют, а потом окажется, что про бонусы забыли и т.д.!

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