В «Тосно» пообещали закрыть все долги на следующей неделе

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поговорил о финансовой ситуации в клубе. Функционер заверил, что на следующей неделе будут погашены все долги по зарплате.

«Если говорить о ситуации с долгами в команде, то общий язык найден. До конца следующей недели мы закроем долги по заработной плате.

Футболисты тренируются, у нас все идет по плану. Сейчас вопрос закрыт, у нас нормальные отношения, как будто этой ситуации и не было», – сказал Матюшенко.

Ранее игроки «Тосно» устраивали забастовку.