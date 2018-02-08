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    Пюэль — о Марезе:  «Надеюсь, он соберется с мыслями и вернется в команду»

    Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль рассказал о ситуации с полузащитником Риядом Марезом. Игрок не приезжал на тренировки команды больше недели.

    «Думаю, Марез не сыграть против «Сити». Надеюсь, он соберется с мыслями, вернется в команду и будет работать. Лучший выход из ситуации — вернуться и наслаждаться футболом.

    Рияд — замечательный игрок. Он любит футбол, одноклубников, ему нравится играть. Думаю, ему нужно вернуться, поиграть, потрогать мяч», — сказал Пюэль.

    Напомним, что забастовка Мареза началась из-за несостоявшегося трансфера в «Манчестер Сити». Клубы не смогли договориться о стоимости трансфера.

    Источник: Skysports

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    08.02.2018 18:15
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