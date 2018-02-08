«Севилья» в четвертый раз вышла в финал Кубка Испании в 21-м веке

Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречались «Севилья» и «Леганес». Встреча завершилась со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

Этот результат позволил андалузской команде пробиться в финал турнира в четвертый раз в 21-м веке (ранее это случалось в 2007, 2010 и 2016 годах). В 2007 и 2010 годах «Севилья» выигрывала Кубок.

В текущем розыгрыше турнира команда Винченцо Монтеллы встретится с победителем пары «Барселона» – «Валенсия», чем первый матч завершился со счетом 1:0.