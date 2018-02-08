Гончаренко: «Все голы на сборах забили форварды? Они для этого и нужны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Торревьехой» (7:0) в товарищеском матче.

«Больше всего понравился не сам счет, а то, что очень хорошие командные взаимодействия были. Да, можно говорить, что уровень соперника таков был, тем не менее была хорошо видна связь между всеми игроками команды и мы играли все 90 минут. Не было такой ситуации, что можно было при счете 3:0 остановиться.

Мы хорошо атаковали в этом случае и очень быстро старались мяч вернуть, что для команды является очень большим плюсом. Важно то, что у нас забивали нападающие. Если создаем моменты, нападающие должны забивать.

Все 13 голов на этом сборе забили форварды? Разные ситуации могут быть. Не думаю, что какие-то выводы надо делать. Форварды и нужны для того, чтобы забивать голы», — цитирует специалиста источник со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

15 февраля армейцы встретятся с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.