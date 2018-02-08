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  • Гончаренко: «Все голы на сборах забили форварды? Они для этого и нужны»

Гончаренко: «Все голы на сборах забили форварды? Они для этого и нужны»

8 февраля 2018, 01:36
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Торревьехой» (7:0) в товарищеском матче.

«Больше всего понравился не сам счет, а то, что очень хорошие командные взаимодействия были. Да, можно говорить, что уровень соперника таков был, тем не менее была хорошо видна связь между всеми игроками команды и мы играли все 90 минут. Не было такой ситуации, что можно было при счете 3:0 остановиться.

Мы хорошо атаковали в этом случае и очень быстро старались мяч вернуть, что для команды является очень большим плюсом. Важно то, что у нас забивали нападающие. Если создаем моменты, нападающие должны забивать.

Все 13 голов на этом сборе забили форварды? Разные ситуации могут быть. Не думаю, что какие-то выводы надо делать. Форварды и нужны для того, чтобы забивать голы», — цитирует специалиста источник со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

15 февраля армейцы встретятся с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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DeStar
1518044263
цверну пройдите хотя бы ребята(
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Dominator777
1518070149
Посмотрим на цену форвардов в матче с Црвеной. Как бы Понтусу, или Березе не пришлось опять выручать армейских напов.
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23igkra
1518073036
Должны теперь уверенностью зарядиться
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VIPded
1518073291
Удачи ЦСКА!!! Црвену надо проходить!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1518074239
ждем ЛЕ)
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OOOVVV.
1518081209
Правильно сказал тренер. На то и щука, чтоб карась не дремал)).
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pegas1276
1518081821
ещё бы фавориты так забивали в официальных играх, было бы гуд, игра со Црвеной расставит все точки над i
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vovan55
1518129945
ну удачи...
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