Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «Все голы на сборах забили форварды? Они для этого и нужны»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Торревьехой» (7:0) в товарищеском матче.

    «Больше всего понравился не сам счет, а то, что очень хорошие командные взаимодействия были. Да, можно говорить, что уровень соперника таков был, тем не менее была хорошо видна связь между всеми игроками команды и мы играли все 90 минут. Не было такой ситуации, что можно было при счете 3:0 остановиться.

    Мы хорошо атаковали в этом случае и очень быстро старались мяч вернуть, что для команды является очень большим плюсом. Важно то, что у нас забивали нападающие. Если создаем моменты, нападающие должны забивать.

    Все 13 голов на этом сборе забили форварды? Разные ситуации могут быть. Не думаю, что какие-то выводы надо делать. Форварды и нужны для того, чтобы забивать голы», — цитирует специалиста источник со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

    15 февраля армейцы встретятся с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 9 февраля 2018, 01:45

      ну удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 февраля 2018, 12:23

      ещё бы фавориты так забивали в официальных играх, было бы гуд, игра со Црвеной расставит все точки над i

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 8 февраля 2018, 12:13

      Правильно сказал тренер.
      На то и щука, чтоб карась не дремал)).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 февраля 2018, 10:17

      ждем ЛЕ)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 февраля 2018, 10:01

      Удачи ЦСКА!!! Црвену надо проходить!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 8 февраля 2018, 09:57

      Должны теперь уверенностью зарядиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 февраля 2018, 09:09

      Посмотрим на цену форвардов в матче с Црвеной. Как бы Понтусу, или Березе не пришлось опять выручать армейских напов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 февраля 2018, 01:57

      цверну пройдите хотя бы ребята(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11