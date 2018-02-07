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    Гендиректор «Тосно»: «Подпишем Погребняка, если тренеры дадут положительный отзыв»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке нападающего Павла Погребняка.

    «Погребняк прибыл в расположение команды на третий день второго тренировочного сбора. Сейчас футболист находится на просмотре, и по результатам двух-трех матчей тренерский штаб примет решение, нужен ли он команде.

    Ранее я говорил, что клуб не исключает покупки нападающего, и если тренеры дадут положительный отзыв, то мы планируем подписать контракт с Погребняком», – сказал Матюшенко.

    Сегодня 34-летний Погребняк дебютировал за клуб, приняв участие в товарищеском матче против «Дебрецена» (0:3).

    Источник: ТАСС

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    07.02.2018 19:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:21

      подумайте хорошенько как бы потом жалеть не пришлось.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 февраля 2018, 05:45

      Денег нет, а Погребняка подписывают.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 февраля 2018, 21:24

      Если не поможет то и не повредит,во всяком случае

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 7 февраля 2018, 20:30

      бревно может подписать или клинический идиот, или коррупционер с прицелом на распил.... а зная ситуацию с деньгами в Тосно....

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