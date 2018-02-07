Гендиректор «Тосно»: «Подпишем Погребняка, если тренеры дадут положительный отзыв»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке нападающего Павла Погребняка.

«Погребняк прибыл в расположение команды на третий день второго тренировочного сбора. Сейчас футболист находится на просмотре, и по результатам двух-трех матчей тренерский штаб примет решение, нужен ли он команде.

Ранее я говорил, что клуб не исключает покупки нападающего, и если тренеры дадут положительный отзыв, то мы планируем подписать контракт с Погребняком», – сказал Матюшенко.

Сегодня 34-летний Погребняк дебютировал за клуб, приняв участие в товарищеском матче против «Дебрецена» (0:3).