Вернблум собирается покинуть Россию, игроки «Челси» недовольны Конте, ажиотаж вокруг матча «Реала» с «ПСЖ» – пять главных новостей утра

Господа, "Бомбардир" стал располагать комменты по рейтингу. Тупость заключается в том, что если комментов много, то только что напечатанный, какой бы хороший не был, окажется в самом низу. А не у многих есть желание прочитывать все комменты.
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