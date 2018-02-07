Вернблум собирается покинуть Россию, игроки «Челси» недовольны Конте, ажиотаж вокруг матча «Реала» с «ПСЖ» – пять главных новостей утра

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 февраля 2018, 11:56

      Господа, "Бомбардир" стал располагать комменты по рейтингу. Тупость заключается в том, что если комментов много, то только что напечатанный, какой бы хороший не был, окажется в самом низу. А не у многих есть желание прочитывать все комменты.

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