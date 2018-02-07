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    Министерство спорта РФ подало иски на 2,9 миллиарда к строителям стадионов ЧМ-2018 за срывы сроков

    Министерство спорта РФ в понедельник, 5 февраля, подало два иска к компании АО «Стройтрансгаз» (СТН) миллиардера Геннадия Тимченко на общую сумму в 1,015 миллиарда рублей. Иски относятся к категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям», третьими лицами по ним выступают АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-ИН».

    В 2014 году «Стройтрансгаз» заключила с Министерством спорта два контракта на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, первый контракт на 16,7 млрд руб., второй на 16,1 млрд руб. Общая сметная стоимость стадиона в Нижнем Новгороде, включая стоимость проектирования, составляет 17,018 миллиарда рублей, стадиона в Волгограде — 16,367.

    Два иска на 1,161 миллиарда рублей получила компания «ПСО Казань», строящая стадионы в Саранске и Самаре (заключила контракты с Минспорта на 32,8 миллиарда рублей также в 2014 году). Один иск на 349,6 миллиона рублей Минспорта подало к компании «Синара-девелопмент», еще один — на 385,6 миллиона рублей к «Крокус Интернэшнл»​. «Синара-девелопмент» в 2015 году заключило с ведомством контракт на реконструкцию «Стадиона Центральный» в Екатеринбурге на 12 миллиардов рублей. «Крокус Интернэшнл» строит для Минспорта два стадиона в Ростове-на-Дону и Калинграде (контракты на 18,3 миллиарда рублей и 12 миллиардов рублей, соответственно).

    Общая сумма исковых претензий Минспорта к своим подрядчикам составляет 2,9 миллиарда рублей.

    «Иски поданы в соответствии с условиями госконтрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ.

    Вместе с тем, эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март—апрель», – рассказал гендиректор ФГУП «Спорт-инжиниринг»​ Алексей Милованов.

    Источник: РБК

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    07.02.2018 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 февраля 2018, 17:07

      Не так распилили-перепиливать будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 февраля 2018, 12:28

      Сроки это только отмазка - наверное забыли поделиться с нашими чиношниками вот те на них в суд и подали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 7 февраля 2018, 11:59

      а Васька слушает да ест

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 февраля 2018, 11:32

      А вы помните , кто его лучший друг? Откуда такая смелость взялась? Погорячились, погорячились... Или у нас вдруг появился демократический строй?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 февраля 2018, 10:14

      А строительные компании в в ответ - ВЫ ДАЕТЕ НЕРЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 февраля 2018, 08:58

      Расстрелять нахрен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 февраля 2018, 08:30

      Не боитесь" гангрены"?Лекарство нашлось?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 февраля 2018, 07:37

      К Тимченко? Ну-ну. дерзайте, это все равно, что с Сечиным судиться.

      3
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