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    Футболисты «Челси» недовольны тренировками Конте и его плохим настроением

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте находится на грани увольнения из клуба, сообщает Sportsmail. Известно, что ряд футболистов лондонской команды имеют претензии к итальянскому специалисту.

    Игроки выразили свое недовольство тем, что их не устраивают однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам. Еще один пункт, который волнует футболистов – постоянное плохое настроение итальянца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 07:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +148

      Sarco 8 февраля 2018, 14:20

      Это все ошибки спортивного директора , и провальной трасферной компании , потратили не мало денег , но на кого , Рудигер ? это разве уровень Челси ? Дриквонтер за 40 ? А кого Бавария за 40 купила ? Дзапакоста трансфер отчаяния лишь бы купить кого то , левого винбега вообще не купили , Алонсо и так косячил моментами , а когда у него конкуренции ноль и усталосьть ...

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 февраля 2018, 11:10

      По моему корень проблем Челси в том , что клуб стал не нужен хозяину.

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      Рейтинг: +600

      polozovs 7 февраля 2018, 10:15

      возьмем помощником в Спартак к Каррере

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 февраля 2018, 08:55

      Да уж. Что за футболеры в англии? Выиграли чемп слили тренера. В лестере тоже их сделали чемпионами а они слили тренера. Ну смешно же. Пора просто за неудовлетворительные результаты не только тренеров увольнять но и футболистов без зарплаты оставлять тогда все нормально будет

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 февраля 2018, 08:28

      Я так понимаю, нам стоит привыкать к тому, что мы в следующем сезоне, не сыграем в ЛЧ, но выиграем чемпионат. И еще через год, Абрам снова не даст денег на трансферы, Азар и Куртуа снова начнут ныть и проситься в Реал, и снова команда будет всем проигрывать . . .

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 февраля 2018, 07:51

      Вот иуды!!!Конте-СУПЕР!!!Сделал этих олухов чемпионами...А они(команда) вместе с Абгашей очень быстро забыли.

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      Рейтинг: +301

      23igkra > mutabor0992 7 февраля 2018, 08:07

      Отличная идея. Разочек выиграли и хватит. Теперь можно в середине плестись. Главное помнить, что однажды выиграли и быть за это благодарными. Так что ли?
      Вроде там не говорится о неблагодарности. Лишь недовольство нынешней ситуацией.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 23igkra 7 февраля 2018, 17:11

      По твоему игроки должны сами определять,когда приходить на тренировку,а когда нет?Какие нагрузки им нужны,а какие нет?А чукотский иудей только вздрачивает команду и тренера.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 февраля 2018, 07:37

      Конте, Куртуа и Азара на выход. Внутренней кухни ,конечно, не знаю, но сдается мне , что это Азар и Куртуа портят микроклимат в команде после того как замаячил на горизонте Реал. Один говорит, что его сердце и еще какие-то органы в Мадриде, другой контракт не хочет продлевать на улучшенных условиях давая понять , что хочет свалить

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