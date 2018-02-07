Футболисты «Челси» недовольны тренировками Конте и его плохим настроением

Это все ошибки спортивного директора , и провальной трасферной компании , потратили не мало денег , но на кого , Рудигер ? это разве уровень Челси ? Дриквонтер за 40 ? А кого Бавария за 40 купила ? Дзапакоста трансфер отчаяния лишь бы купить кого то , левого винбега вообще не купили , Алонсо и так косячил моментами , а когда у него конкуренции ноль и усталосьть ...
Главный тренер «Челси» Антонио Конте находится на грани увольнения из клуба, сообщает Sportsmail. Известно, что ряд футболистов лондонской команды имеют претензии к итальянскому специалисту.
Игроки выразили свое недовольство тем, что их не устраивают однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам. Еще один пункт, который волнует футболистов – постоянное плохое настроение итальянца.