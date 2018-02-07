Билеты на матч «Реал» – «ПСЖ» были распроданы за 37 минут

Предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «ПСЖ», вызывает огромный интерес. В продажу поступили билеты на встречу, которая пройдет в Мадриде. Они были распроданы всего за 37 минут.

Сообщается, что в свободной продаже не осталось ни одного билета. Цены на них на черном рынке доходят до 24 тысяч евро.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.