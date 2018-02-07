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    Билеты на матч «Реал» – «ПСЖ» были распроданы за 37 минут

    Предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «ПСЖ», вызывает огромный интерес. В продажу поступили билеты на встречу, которая пройдет в Мадриде. Они были распроданы всего за 37 минут.

    Сообщается, что в свободной продаже не осталось ни одного билета. Цены на них на черном рынке доходят до 24 тысяч евро.

    Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Marca

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    07.02.2018 06:08
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 7 февраля 2018, 13:26

      По накалу страстей игра равняется финалу, но парадокс в том, что дальше проходит только один финалист!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 7 февраля 2018, 08:17

      Кто бы сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 7 февраля 2018, 07:43

      супер матч

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 февраля 2018, 07:21

      Как горячие пирожки ))

      2
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