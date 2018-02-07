Дзюба: «Чемпионат мира – цель номер один»

Новичок «Арсенала» нападающий Артем Дзюба рассказал в эфире программы «Все на матч», что всегда выбирал футбол. По этой причине он отправился в аренду в Тулу, чтобы пробиться в сборную России на чемпионат мира-2018.

– Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.

– Ну, в первой игре, когда я вышел, как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

– Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?

– Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим.