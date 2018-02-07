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Дзюба: «Чемпионат мира – цель номер один»

7 февраля 2018, 10:17
11

Новичок «Арсенала» нападающий Артем Дзюба рассказал в эфире программы «Все на матч», что всегда выбирал футбол. По этой причине он отправился в аренду в Тулу, чтобы пробиться в сборную России на чемпионат мира-2018.

– Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.

– Ну, в первой игре, когда я вышел, как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

– Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?

– Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Арсенал Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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пряник929
1517988287
Мечтать не вредно, вредно не мечтать
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Чикомас
1517988870
Шансов не много...но чем черт не шутит..Напов у нас мало. Дерзай.
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nik55
1517989265
пустомеля мечтай
Ответить
alexivanof197
1517989691
а как же выиграть трофей????
Ответить
APchelov
1517991416
Эй! Кто-нибудь! Поднимите артёмке веки. Без билета ему на ЧМ-18 не попасть
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serppion
1517994361
Артем, игрочишка ты наш, еще не поздно. Вали в Барнаул - там точно у тебя практики будет хоть отбавляй. Там тебя заметят. Еще я похлопочу у Саламыча за тебя.
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GammiD
1517994372
Ты усы ещё раз покажи! Тогда Черчесов точно возьмёт тебя! Идиот...
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Тraumtanzеr
1517996507
Даже если все напы травмируются не попадешь.
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Loxxam
1517997246
Купи Фифу 18 и поменяй состав сборной России - единственный для тебя выход играть на ЧМ
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Бриг
1518118274
Чего такие недобрые? Пусть поборется.
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