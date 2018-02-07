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    Дзюба: «Чемпионат мира – цель номер один»

    Новичок «Арсенала» нападающий Артем Дзюба рассказал в эфире программы «Все на матч», что всегда выбирал футбол. По этой причине он отправился в аренду в Тулу, чтобы пробиться в сборную России на чемпионат мира-2018.

    – Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.

    – Ну, в первой игре, когда я вышел, как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

    – Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?

    – Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 10:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 февраля 2018, 22:31

      Чего такие недобрые? Пусть поборется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 7 февраля 2018, 12:54

      Купи Фифу 18 и поменяй состав сборной России - единственный для тебя выход играть на ЧМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 февраля 2018, 12:41

      Даже если все напы травмируются не попадешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD 7 февраля 2018, 12:06

      Ты усы ещё раз покажи! Тогда Черчесов точно возьмёт тебя! Идиот...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 февраля 2018, 12:06

      Артем, игрочишка ты наш, еще не поздно. Вали в Барнаул - там точно у тебя практики будет хоть отбавляй. Там тебя заметят. Еще я похлопочу у Саламыча за тебя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2018, 11:16

      Эй! Кто-нибудь! Поднимите артёмке веки. Без билета ему на ЧМ-18 не попасть

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > APchelov 7 февраля 2018, 15:40

      А паспорт болельщика у него есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 февраля 2018, 10:48

      а как же выиграть трофей????

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 7 февраля 2018, 10:41

      пустомеля мечтай

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 февраля 2018, 10:34

      Шансов не много...но чем черт не шутит..Напов у нас мало. Дерзай.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 февраля 2018, 10:24

      Мечтать не вредно, вредно не мечтать

      2
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