Мбаппе не видит кризиса у Роналду

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что форвард «Реала» Криштиану Роналду не переживает кризис на данном отрезке сезона.

«Не вижу у Роналду нет никакого спада. Если у него спад, то тогда можно сказать, что и многие другие футболисты находятся в кризисе.

Роналду отличный футболист, но мы надеемся, что в матче с нами он не сможет забить.

Будем особенно готовиться к этим играм, обращая внимание на сильные стороны соперника. И Роналду является одной из них», – сказал Мбаппе.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.