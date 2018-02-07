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    Мбаппе не видит кризиса у Роналду

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что форвард «Реала» Криштиану Роналду не переживает кризис на данном отрезке сезона.

    «Не вижу у Роналду нет никакого спада. Если у него спад, то тогда можно сказать, что и многие другие футболисты находятся в кризисе.

    Роналду отличный футболист, но мы надеемся, что в матче с нами он не сможет забить.

    Будем особенно готовиться к этим играм, обращая внимание на сильные стороны соперника. И Роналду является одной из них», – сказал Мбаппе.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2018 09:55
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 7 февраля 2018, 12:12

      Пенсионер номер 1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 7 февраля 2018, 11:55

      Это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 февраля 2018, 10:43

      Скоро Роналду в плей-офф ЛЧ покажет всем, кто тут главный.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > Pro100Kid 7 февраля 2018, 10:57

      с лавки будет показывать?

      -1
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