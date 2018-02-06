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  • Каррера: «Спартаку» будет очень тяжело в матчах с «Атлетиком»

Каррера: «Спартаку» будет очень тяжело в матчах с «Атлетиком»

6 февраля 2018, 10:31
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера серьезно относится к сопернику по 1/16 финала Лиги Европы «Атлетику» из Бильбао.

«Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. «Атлетик» – сильная команда, хотя не настолько, как «Боруссия» или «Арсенал». И все же нам будет очень тяжело.

Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими.

Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная», – сказал Каррера.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Атлетик Каррера Массимо
Комментарии (23)
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oyabun
1517903371
Результаты прошедших контрольных игр сами за себя говорят о том, что Спартаку будет совсем нелегко в играх с Атлетико. И честно говоря, пугает не столько результат, сколько то что у игроков на поле не видно командной осмысленной игры. Пока только индивидуальные разрозненные действия. И вот тут скорее вопросы к тренеру.
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insider_retro
1517904391
Думаю, что Каррера сумеет закончить все настройки командного механизма в срок и подведёт команду к ответственным играм в состоянии, близком к оптимальному!
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maksspartak
1517906873
конечно будет сложно , ну а что делать
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alexivanof197
1517908884
с Атлетиком нашим клубам всегда трудно было,надеемся что в этот раз мы победим
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Cherembas
1517913335
не бздите,но и не раслабляйтесь
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Чикомас
1517916264
Пока игра не закончилась...шанс есть у всех..
Ответить
directorpg
1517917471
А кому легко! Надо играть и только на победу!
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DOCTOR PENALTY
1517928538
Не ссы, Массимо, мы будем рядом с тобой!
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OfaZavr
1517930217
ну вот тренерский штаб и должен подготовить как следует, пусть у них чемпионат и не уходил на паузу но у наши тоже не сложа руки сидели.
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Одинокий волк Маквейд
1518016347
Перед Севильей вообще были похоронные прогнозы, эти не сильней.
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