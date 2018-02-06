Каррера: «Спартаку» будет очень тяжело в матчах с «Атлетиком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера серьезно относится к сопернику по 1/16 финала Лиги Европы «Атлетику» из Бильбао.

«Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. «Атлетик» – сильная команда, хотя не настолько, как «Боруссия» или «Арсенал». И все же нам будет очень тяжело.

Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими.

Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная», – сказал Каррера.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.