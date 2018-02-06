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    Каррера: «Спартаку» будет очень тяжело в матчах с «Атлетиком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера серьезно относится к сопернику по 1/16 финала Лиги Европы «Атлетику» из Бильбао.

    «Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. «Атлетик» – сильная команда, хотя не настолько, как «Боруссия» или «Арсенал». И все же нам будет очень тяжело.

    Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими.

    Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная», – сказал Каррера.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2018 10:31
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 февраля 2018, 09:53

      игра Спартака в товарняках,мягко скажем,не была убедительной....будем надеяться,что к матчу в ЛЕ Каррера приведёт команду в более лучшее состояние...

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 февраля 2018, 18:12

      Перед Севильей вообще были похоронные прогнозы, эти не сильней.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > VVM1964 10 февраля 2018, 16:26

      Это точно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:16

      ну вот тренерский штаб и должен подготовить как следует, пусть у них чемпионат и не уходил на паузу но у наши тоже не сложа руки сидели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 17:48

      Не ссы, Массимо, мы будем рядом с тобой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 6 февраля 2018, 14:44

      А кому легко! Надо играть и только на победу!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 6 февраля 2018, 14:32

      Если судить по матчам на сборах, то шансов у вас нет.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 февраля 2018, 14:24

      Пока игра не закончилась...шанс есть у всех..

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2018, 14:06

      Боруссия или Арсенал, или Ливерпуль. Помнить надо, Ливер.

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 февраля 2018, 13:35

      не бздите,но и не раслабляйтесь

      3
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      Рейтинг: +180

      лёха м 6 февраля 2018, 13:22

      надо проходить таких басков.которые даже жироне сливают

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