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    Грасия: «Многое изменилось для «Челси» после удаления, но «Уотфорд» играл хорошо»

    Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия назвал незабываемым вечер, когда его команда обыграла «Челси» в матче 26-го утра английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

    «Это незабываемый вечер. Отличная победа в хорошем матче. Я горд за своих футболистов.

    Мы в каждом матче стараемся показать хороший футбол и победить. Сегодня был как раз такой. Да, многое изменилось после удаления, но мы играли хорошо.

    «Челси»? Это большой клуб. Сегодня у них были проблемы из-за удаления, но во втором тайме были отрезки, когда они доминировали на поле даже с учетом этого обстоятельства.

    Сейчас я только думаю о том, как победить в следующем матче. Завтра мы снова начнем тренироваться, чтобы быть готовыми к следующей игре», – сказал Грасия после матча.

    Источник: BBC

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    06.02.2018 08:04
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