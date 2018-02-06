Грасия: «Многое изменилось для «Челси» после удаления, но «Уотфорд» играл хорошо»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия назвал незабываемым вечер, когда его команда обыграла «Челси» в матче 26-го утра английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

«Это незабываемый вечер. Отличная победа в хорошем матче. Я горд за своих футболистов.

Мы в каждом матче стараемся показать хороший футбол и победить. Сегодня был как раз такой. Да, многое изменилось после удаления, но мы играли хорошо.

«Челси»? Это большой клуб. Сегодня у них были проблемы из-за удаления, но во втором тайме были отрезки, когда они доминировали на поле даже с учетом этого обстоятельства.

Сейчас я только думаю о том, как победить в следующем матче. Завтра мы снова начнем тренироваться, чтобы быть готовыми к следующей игре», – сказал Грасия после матча.