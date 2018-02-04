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    Каземиро: «Победа в Примере почти невозможна для «Реала»

    Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал ничью во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (2:2).

    «Мы не можем позволить себе допускать такие ошибки. Мы растем и уже сделали много хороших вещей, но в матче с «Леванте» допустили две ошибки. Мы допустили две ошибки и пропустили два гола.

    Победа в Примере почти невозможна. Но для нас очень важно начать выигрывать матчи и вернуться на свой уровень»», — сказал Каземиро.

    «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Барселоны» на 18 очков.

    Источник: Marca

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    04.02.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 февраля 2018, 05:35

      Тут бы в призеры попасть..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 4 февраля 2018, 21:37

      Что значит почти? На что вы с Зиданом надеетесь, интересно? Что Барса и Атлетико проиграют все оставшиеся матчи? Что ПСЖ выйдет против вас 4-м составом с переломанными ногами? Сезон позорно слит, команда не играет, тренер не хочет ничего менять, президент молчит. Просто невероятно.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 19:37

      Пока что никакого роста заметить нельзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2018, 18:37

      каземирчик не почти а уже не возможна ! за то бразилия один из фаворитов ЧМ !

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 февраля 2018, 17:18

      уж если таких соперников не обыгрывать, то и в лч делать нечего

      2
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