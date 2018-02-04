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Каземиро: «Победа в Примере почти невозможна для «Реала»

4 февраля 2018, 16:59
5

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал ничью во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (2:2).

«Мы не можем позволить себе допускать такие ошибки. Мы растем и уже сделали много хороших вещей, но в матче с «Леванте» допустили две ошибки. Мы допустили две ошибки и пропустили два гола.

Победа в Примере почти невозможна. Но для нас очень важно начать выигрывать матчи и вернуться на свой уровень»», — сказал Каземиро.

«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Барселоны» на 18 очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Леванте Каземиро
Комментарии (5)
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серега кашин
1517753917
уж если таких соперников не обыгрывать, то и в лч делать нечего
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dinar7777dinar
1517758639
каземирчик не почти а уже не возможна ! за то бразилия один из фаворитов ЧМ !
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zigbert
1517762248
Пока что никакого роста заметить нельзя.
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Hala Madrid
1517769452
Что значит почти? На что вы с Зиданом надеетесь, интересно? Что Барса и Атлетико проиграют все оставшиеся матчи? Что ПСЖ выйдет против вас 4-м составом с переломанными ногами? Сезон позорно слит, команда не играет, тренер не хочет ничего менять, президент молчит. Просто невероятно.
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КЭТиК
1517798105
Тут бы в призеры попасть..
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