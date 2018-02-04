Каземиро: «Победа в Примере почти невозможна для «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал ничью во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (2:2).

«Мы не можем позволить себе допускать такие ошибки. Мы растем и уже сделали много хороших вещей, но в матче с «Леванте» допустили две ошибки. Мы допустили две ошибки и пропустили два гола.

Победа в Примере почти невозможна. Но для нас очень важно начать выигрывать матчи и вернуться на свой уровень»», — сказал Каземиро.

«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Барселоны» на 18 очков.