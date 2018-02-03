Дембеле вернулся к тренировкам после травмы бедра и может сыграть в Кубке Испании с «Валенсией»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле оправился от травмы левого бедра, полученной 14 января во встрече 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:2).

Сегодня утром француз поучаствовал в тренировке каталонской команды накануне матча 22-го тура против «Эспаньола».

Как сообщает источник, 20-летний футболист не выйдет завтра на поле, но, вероятно, сможет сыграть в ответном полуфинальном поединке с «Валенсией», который пройдет 8 февраля. Напомним, в первой встрече с «летучими мышами» сине-гранатовые дома победили со счетом 1:0.