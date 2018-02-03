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    Дембеле вернулся к тренировкам после травмы бедра и может сыграть в Кубке Испании с «Валенсией»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле оправился от травмы левого бедра, полученной 14 января во встрече 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:2).

    Сегодня утром француз поучаствовал в тренировке каталонской команды накануне матча 22-го тура против «Эспаньола».

    Как сообщает источник, 20-летний футболист не выйдет завтра на поле, но, вероятно, сможет сыграть в ответном полуфинальном поединке с «Валенсией», который пройдет 8 февраля. Напомним, в первой встрече с «летучими мышами» сине-гранатовые дома победили со счетом 1:0.

    Источник: Sport.es

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    03.02.2018 15:21
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