Мутко: «В футболе у нас все под контролем. Не надо расшатывать»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке страны к домашнему чемпионату мира-2018.

В декабре 2017 года функционер заявил, что приостанавливает деятельность в качестве президента РФС.

«Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всe под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться», – сказал Мутко.