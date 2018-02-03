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  • Мутко: «В футболе у нас все под контролем. Не надо расшатывать»

Мутко: «В футболе у нас все под контролем. Не надо расшатывать»

3 февраля 2018, 11:22
14

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке страны к домашнему чемпионату мира-2018.

В декабре 2017 года функционер заявил, что приостанавливает деятельность в качестве президента РФС.

«Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всe под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (14)
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insider_retro
1517647811
Избранные фразы из лексикона чиновников: "Зайдите на неделе, мы с товарищами посоветуемся..." и "Зайдите на сайт, там все ответы на все вопросы..." Пустопорожняя не спешная работа, почти без всякой ответственности за конечный результат!
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mihail200606
1517649542
под контролем... еще какую нибудь гадость наши европейские "партнеры" заготовили точно перед ЧМ.. а потом как с олимпийцами - прохлопаем что нибудь, и будем рассказывать какие вокруг все злые , а мы хорошие..
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lekseij2007
1517654125
Как же должны уже унизить человека, чтоб он перестал на людях показываться. Ну достал уже. Сиди дома и тухни!
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кузнецов артем
1517654172
Зато у нас нет управленцов нормальных, клубы разоряются из за непонятной политики на рынке. А из за того что, руководители нанимают непонятно кого, например Погребняк в Динамо ,Быстров в Тосно, Сонг в Рубине, хотя на место этих они могли взять более молодых. Именно директора определяют трансферную политику и в итоге дают добро на продажу или покупку. Вот в Тосно продали Маркова и Заболотного даже не задумываясь об их замене, а потом директор заявляет мы хотели купить у Зенита игрока а нам не продали, так вы могли обменять на Заболотного и чтоб вам доплатили.Маркова продали за 2 ляма я считаю мало, могли бы просить больше. Вот это реальная проблема, в клубах директора работают, которые мягко сказать даже наперед не могут продумать, что будет если они игрока продадут
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Asbjorn
1517655109
У главы государства нахватался фраз,но мы то знаем как на самом деле все обстоит
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kykyi
1517657175
"Не расшатывайте..", как же они не любят, когда в их болоте появляется хоть какое то шевеление. Нельзя шевелиться, нельзя раскачивать, а то вместе с пузырями из этого болота обязательно вырвется наружу тухлый запах гниения. НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ!!!!!.
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subbotaspartak
1517659853
Всё под контролем, с... бука, Не доходит до нас наука.
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yorgenbarenz
1517666465
"Всё под контролем"; Не надо расшатывать";" Надо успокоиться"(!)Он что несёт??Это отрывок интервью,где его в начале хорошенько обчленососили за проделки?Или он уже в дурке мемуары такие пишет? Мы-то все спокойны,это тебя с питерскими дружками теперь санкции взяли за промежность.
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OfaZavr
1517669924
ну так кто бы сомневался))
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alex1951
1517765333
Под наблюдением должен быть ,ты ,Мудистов... Ты уже нагадил и еще можешь нагадить,ты такоой....
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