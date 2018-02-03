Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «В футболе у нас все под контролем. Не надо расшатывать»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке страны к домашнему чемпионату мира-2018.

    В декабре 2017 года функционер заявил, что приостанавливает деятельность в качестве президента РФС.

    «Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему чемпионату мира. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всe под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

    Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 11:22
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 февраля 2018, 20:28

      Под наблюдением должен быть ,ты ,Мудистов...
      Ты уже нагадил и еще можешь нагадить,ты такоой....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 17:58

      ну так кто бы сомневался))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 февраля 2018, 17:01

      "Всё под контролем"; Не надо расшатывать";" Надо успокоиться"(!)Он что несёт??Это отрывок интервью,где его в начале хорошенько обчленососили за проделки?Или он уже в дурке мемуары такие пишет? Мы-то все спокойны,это тебя с питерскими дружками теперь санкции взяли за промежность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 февраля 2018, 15:10

      Всё под контролем, с... бука,
      Не доходит до нас наука.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 февраля 2018, 14:36

      В былые годы люди чести стрелялись на его месте! О времена.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2018, 14:26

      "Не расшатывайте..", как же они не любят, когда в их болоте появляется хоть какое то шевеление. Нельзя шевелиться, нельзя раскачивать, а то вместе с пузырями из этого болота обязательно вырвется наружу тухлый запах гниения.
      НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ!!!!!.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2018, 13:51

      У главы государства нахватался фраз,но мы то знаем как на самом деле все обстоит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 13:36

      Зато у нас нет управленцов нормальных, клубы разоряются из за непонятной политики на рынке. А из за того что, руководители нанимают непонятно кого, например Погребняк в Динамо ,Быстров в Тосно, Сонг в Рубине, хотя на место этих они могли взять более молодых. Именно директора определяют трансферную политику и в итоге дают добро на продажу или покупку. Вот в Тосно продали Маркова и Заболотного даже не задумываясь об их замене, а потом директор заявляет мы хотели купить у Зенита игрока а нам не продали, так вы могли обменять на Заболотного и чтоб вам доплатили.Маркова продали за 2 ляма я считаю мало, могли бы просить больше. Вот это реальная проблема, в клубах директора работают, которые мягко сказать даже наперед не могут продумать, что будет если они игрока продадут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 3 февраля 2018, 13:35

      Как же должны уже унизить человека, чтоб он перестал на людях показываться. Ну достал уже. Сиди дома и тухни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 3 февраля 2018, 13:26

      А вас и не надо расшатывать. Под вашим "контролем" уже весь спорт расшатался, дальше некуда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11