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    Наингголан: «Я бы подписал пожизненный контракт с «Ромой»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наинголлан рассказал о планах на будущее.

    «Я счастлив в «Роме» и не вижу причин для ухода. У меня есть все, что нужно, даже тонна денег не сможет изменить моего мнения. Я бы мог подписать пожизненный контракт с «Ромой». До тех пор, конечно, пока клуб сам не решит выгнать меня. Я уже отказывал многим клубам.

    Моя плохая репутация? Я рос без отца. Моя мама научила меня многому, а потом я покинул дом в 17 лет, чтобы начать играть в Италии. Это было нелегко. Я должен был рано повзрослеть, и стараюсь передать часть моего опыта своим детям.

    Я счастлив тем, как проживаю свою жизнь, даже несмотря на то что кто-то говорит о моей плохой репутации. У меня есть дети, и я пытаюсь растить их правильно, я говорю им то, что считаю нужным», — сказал Наингголан.

    Ранее сообщалось, что «Рома» отказалась продавать бельгийца в Китай за 50 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2018 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 3 февраля 2018, 11:35

      Волчара романиста :) !!!!

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