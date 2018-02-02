Венгер: «В декабре чемпион известен уже в четырех из пяти топовых лиг Европы. С футболом что-то не так»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о конкуренции в топ-5 европейских чемпионатах.

«Если в декабре вы посмотрите на таблицы топ-5 чемпионатов Европы, то уже узнаете победителей в четырех из них. Это означает, что в футболе что-то не так. Огромная финансовая мощь некоторых клубов уничтожает конкуренцию», — сказал Венгер.

В АПЛ «Манчестер Сити» оторвался от ближайшего конкурента на 15 очков. «Барселона» и «ПСЖ» в своих чемпионатах — на 11 очков, в Бундеслиге «Бавария» — на 16 очков.

В чемпионате Италии «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко.