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    Венгер: «В декабре чемпион известен уже в четырех из пяти топовых лиг Европы. С футболом что-то не так»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о конкуренции в топ-5 европейских чемпионатах.

    «Если в декабре вы посмотрите на таблицы топ-5 чемпионатов Европы, то уже узнаете победителей в четырех из них. Это означает, что в футболе что-то не так. Огромная финансовая мощь некоторых клубов уничтожает конкуренцию», — сказал Венгер.

    В АПЛ «Манчестер Сити» оторвался от ближайшего конкурента на 15 очков. «Барселона» и «ПСЖ» в своих чемпионатах — на 11 очков, в Бундеслиге «Бавария» — на 16 очков.

    В чемпионате Италии «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко.

    Источник: BBC

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    02.02.2018 20:16
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 февраля 2018, 10:03

      йкцйкц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 февраля 2018, 10:03

      Где у Барсы и МС дикое финансовое превосходство над своим оппонентом или оппонентами соответственно ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 09:54

      с оной стороны согласен а с другой нет потому что у многих клубов которые ведут борьбу за чемпионство состав не хуже некоторых суперклубов все зависит от стараний и сплоченности в достижении цели.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 февраля 2018, 01:19

      Юве тоже явно победит. Было известно ещё до начала чемпионата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      лёха м 3 февраля 2018, 01:01

      мы не топ.локоне будет чемпионам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 февраля 2018, 23:21

      И ведь интрига в том чемпионате, где организаторов договорняков за одно место взяли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 2 февраля 2018, 22:46

      Приежяй в Россию

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 2 февраля 2018, 22:44

      бабло побеждает спорт.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 февраля 2018, 22:34

      Это не с футболом не так, а с тренерами которые тратят бабло в пустую. Одни тренеры создают боеспособный коллектив, а другие не могут, вот и все.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 2 февраля 2018, 22:24

      Не признать правоты Венгера - значит не признать влияния финансовых возможностей . Тут и переманивание лучших игроков , тренеров, и также влияние на судейский корпус( иногда, не напрямую, но все равно видно как судьи невольно прогибаются -такова человеческая сущность и ничего с этим не поделаешь). Единственный аргумент на стороне клубов с небольшими финансовыми возможностями- это опять , как ни странно , деньги- игроки , которые зарабатывают очень много , начинают беречь себя, свои ножки и когда соперник играет с полной самоотдачей , неизвестно на чьей стороне победа; мастерство против самоотдачи. Да , нужно признать , во всех чемпионатах такая картинка. Трудно представить , например чтобы такие клубы как Амкар или Тосно могли бороться за место в ЛЧ.Не те возможности.

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