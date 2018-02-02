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  • Венгер: «В декабре чемпион известен уже в четырех из пяти топовых лиг Европы. С футболом что-то не так»

Венгер: «В декабре чемпион известен уже в четырех из пяти топовых лиг Европы. С футболом что-то не так»

2 февраля 2018, 20:16
25

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о конкуренции в топ-5 европейских чемпионатах.

«Если в декабре вы посмотрите на таблицы топ-5 чемпионатов Европы, то уже узнаете победителей в четырех из них. Это означает, что в футболе что-то не так. Огромная финансовая мощь некоторых клубов уничтожает конкуренцию», — сказал Венгер.

В АПЛ «Манчестер Сити» оторвался от ближайшего конкурента на 15 очков. «Барселона» и «ПСЖ» в своих чемпионатах — на 11 очков, в Бундеслиге «Бавария» — на 16 очков.

В чемпионате Италии «Наполи» опережает «Ювентус» на одно очко.

Источник: BBC
Европа Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (25)
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dok66
1517592307
"Что-то здесь не так ...!" - как поет Розенбаум ! И ты здесь прав !
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Сильвербой
1517592479
А почему топ-шестую лигу не назвал??? -))))
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insider_retro
1517592785
На днях один клуб с солидной финансовой основой, проиграл Суонси с предпоследнего места в лиге! Это к вопросу о потере очков. Кто нацелен на чемпионство, те стараются не терять очки в подобных играх! Ну, а раз есть мнение, то надо выкатывать предложения по выправлению ситуации!))
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Александр52
1517593048
Частично Венгер прав, что деньги зло. Но тоже лидерство Барсы, оно совсем не из-за денег. Как раз дорогие покупки ей пока ничего не дали, а её лидерство создано характером Месси , его фанатизмом, самоотдачей, способностью сплотить игроков вокруг себе. Там все ровняются на него. Если ты сегодня сыграл не так, завтра сядешь на лавку и Лео об этом позаботится, всё только зависит от него. Если он уйдёт, Барса рассыпится, что мы собственно и видим сегодня в Реале. Стержень Рональду заржавел и всё сразу рухнуло.
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absent32
1517593853
с арсеналом что-то не то)))
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mihail200606
1517594881
ну допустим в германии часто так бывает.. и как правило это касается баварии . но с футболом там все нормально. в испании такой большой отрыв это скорее исключение из правил. Бавария и барса стабильно богатые клубы. Да, в англии и франции вырвались клубы , которым подвалило много денег. но сейчас деньги и играют в футбол... такое как с лестером редко бывает. если бы шейхи купили арсенал, а не Мансити, венгер пел бы по другому. а вообще то футбол непредсказуем. и все может быть. и этим он хорош. а Венгеру хватит брюзжать. ему никто не мешает взять и создать конкуренцию клубам претендентам, чтобы интрига была ...
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DeStar
1517595613
Лучше скажи Венгер почему Арсенал, будучи одним из самых прибыльных клубов мира не может ,или не желает тратить деньги на трансферы те же. Или прикольно владельцам просто вынимать бОльшую часть прибыли и класть в карман?
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raritet
1517599485
Не признать правоты Венгера - значит не признать влияния финансовых возможностей . Тут и переманивание лучших игроков , тренеров, и также влияние на судейский корпус( иногда, не напрямую, но все равно видно как судьи невольно прогибаются -такова человеческая сущность и ничего с этим не поделаешь). Единственный аргумент на стороне клубов с небольшими финансовыми возможностями- это опять , как ни странно , деньги- игроки , которые зарабатывают очень много , начинают беречь себя, свои ножки и когда соперник играет с полной самоотдачей , неизвестно на чьей стороне победа; мастерство против самоотдачи. Да , нужно признать , во всех чемпионатах такая картинка. Трудно представить , например чтобы такие клубы как Амкар или Тосно могли бороться за место в ЛЧ.Не те возможности.
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fhnv
1517600792
Приежяй в Россию
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OfaZavr
1517640877
с оной стороны согласен а с другой нет потому что у многих клубов которые ведут борьбу за чемпионство состав не хуже некоторых суперклубов все зависит от стараний и сплоченности в достижении цели.
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