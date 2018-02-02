Вальверде: «Валенсия» – лучший соперник по игре в защите против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру в обороне в исполнении «Валенсии» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. По его словам, это очень серьезный соперник.

«Валенсия» сегодня хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в текущем сезоне.

Мы доминировали на протяжении всей игры, но у соперника был план, как этому противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.

Усталость? Мы проводим много матчей в сезоне, отдыхая между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет настоящее дерби. Придется внести изменения в состав. Но это та цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах», – заявил Вальверде после игры.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:0.