Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «Валенсия» – лучший соперник по игре в защите против «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру в обороне в исполнении «Валенсии» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. По его словам, это очень серьезный соперник.

    «Валенсия» сегодня хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в текущем сезоне.

    Мы доминировали на протяжении всей игры, но у соперника был план, как этому противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.

    Усталость? Мы проводим много матчей в сезоне, отдыхая между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет настоящее дерби. Придется внести изменения в состав. Но это та цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах», – заявил Вальверде после игры.

    Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ 2 февраля 2018, 11:14

      не путайте кубковую игру и текущий матч чемпионата, очень разный подход и настрой! а с Реалом Валенсии просто не повезло ((( да и пенальти ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 февраля 2018, 07:22

      Ладно Эрнесто не делай слона из мухи,если такая сильная команда забила один гол,то как Реал колотил 4 мяча.Держитесь,в переди ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 февраля 2018, 06:49

      Валенсия очень классно, до жути, сыграла в обороне и Барсе действительно пришлось изрядно, ой как попотеть...А ротацию в составе есть кем исполнять-вон сколько денег вбросили на новых игроков...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11