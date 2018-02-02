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  • Вальверде: «Валенсия» – лучший соперник по игре в защите против «Барселоны»

Вальверде: «Валенсия» – лучший соперник по игре в защите против «Барселоны»

2 февраля 2018, 06:17
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру в обороне в исполнении «Валенсии» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. По его словам, это очень серьезный соперник.

«Валенсия» сегодня хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в текущем сезоне.

Мы доминировали на протяжении всей игры, но у соперника был план, как этому противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.

Усталость? Мы проводим много матчей в сезоне, отдыхая между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет настоящее дерби. Придется внести изменения в состав. Но это та цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах», – заявил Вальверде после игры.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Кубок Барселона Валенсия Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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koli4ka
1517543348
Валенсия очень классно, до жути, сыграла в обороне и Барсе действительно пришлось изрядно, ой как попотеть...А ротацию в составе есть кем исполнять-вон сколько денег вбросили на новых игроков...
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САНЁК17
1517545361
Ладно Эрнесто не делай слона из мухи,если такая сильная команда забила один гол,то как Реал колотил 4 мяча.Держитесь,в переди ЛЧ
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АлексOZ
1517559283
не путайте кубковую игру и текущий матч чемпионата, очень разный подход и настрой! а с Реалом Валенсии просто не повезло ((( да и пенальти ...
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