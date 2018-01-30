«Манчестер Сити» готов купить Мареза у «Лестера» за 68 миллионов

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы предложить за 26-летнего игрока 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Сити» намерен этой зимой приобрести еще одного футболиста в среднюю линию из-за травмы Лероя Сане, который повредил связки голеностопа и выбыл на шесть недель.

В нынешнем сезоне алжирец провел за «лис» 27 матчей, забил девять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает Мареза в 30 миллионов евро.