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  • Геркус назвал «смертельно важным» для «Спартака» матч с «Локомотивом»

Геркус назвал «смертельно важным» для «Спартака» матч с «Локомотивом»

30 января 2018, 15:12
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что матч 21-го тура РФПЛ против «Спартака» будет невероятно важным для железнодорожников.

На данный момент красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая красно-белых и «Зенит» на восемь очков.

«Главный соперник? Это «Спартак», с которым нам предстоит сыграть первую же игру после зимней паузы. И для них это будет смертельно важный матч. Нам в этом смысле немного проще. «Зенит» может прибавить. Я считаю, потенциал этой команды полностью не раскрыт. И если они его раскроют, всем придется непросто.

ЦСКА всегда выдавал мощные концовки сезона. Мы прекрасно помним, как армейцы нас обошли, будучи далеко позади, феноменально выиграв тогда 10 из 11-ти матчей. Ну и «Краснодар» всегда был для всех загадкой. Вот эти пять клубов, думаю, и разыграют между собой золото чемпионата», – приводит слова Геркуса «Царьград ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Краснодар ЦСКА Геркус Илья
Комментарии (17)
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VGreen
1517314621
заголовок не соответствует сути - "смертельно важным" этот матч он назвал ДЛЯ Спартака, а не для Локомотива ПРОТИВ Спартака.
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Братья Васильевы
1517314921
Смертельная битва, либо гладиатор пустит паровоз под откос, либо электричка его переедет.
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Куртуазные манеры
1517315278
В смысле выживет кто-то один?
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vladimir-7
1517316478
Игра между Локомотивом и Спартаком закончится 2:2.
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subbotaspartak
1517317027
Не Каренина - фамилия Спартака, Под паровоз не бросится, наверняка.
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кузнецов артем
1517317210
Судя из его интервью, рас уж Краснодар бореться за чемпионство то и локо может оказаться 5и похоже он уже подгатавливается к этому
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Чикомас
1517318962
У Палыча может и шанса то такого больше не будет. Давай старый, все в твоих руках...
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VVM1964
1517321755
Для Спартака - да , а для Локо даже 5 очков за 9 туров неплохой отрыв . Ничья же результат в пользу Зенита .
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anatolich72
1517328337
БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА ПОРАЖЕНИЯ ЗЕНИТА!!!!!!!!
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ribavadim
1517329761
Если Спартак ломанёт в свою сторону или наоборот Локомотив , то Зениту , во всех случаях, очки- ну ни кто не подарит...
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