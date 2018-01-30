Геркус назвал «смертельно важным» для «Спартака» матч с «Локомотивом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что матч 21-го тура РФПЛ против «Спартака» будет невероятно важным для железнодорожников.

На данный момент красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая красно-белых и «Зенит» на восемь очков.

«Главный соперник? Это «Спартак», с которым нам предстоит сыграть первую же игру после зимней паузы. И для них это будет смертельно важный матч. Нам в этом смысле немного проще. «Зенит» может прибавить. Я считаю, потенциал этой команды полностью не раскрыт. И если они его раскроют, всем придется непросто.

ЦСКА всегда выдавал мощные концовки сезона. Мы прекрасно помним, как армейцы нас обошли, будучи далеко позади, феноменально выиграв тогда 10 из 11-ти матчей. Ну и «Краснодар» всегда был для всех загадкой. Вот эти пять клубов, думаю, и разыграют между собой золото чемпионата», – приводит слова Геркуса «Царьград ТВ».