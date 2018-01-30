Черчесов: «Если Смолов проявит себя на ЧМ-2018, то может делать следующий шаг»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов вряд ли покинет «быков» этой зимой. По мнению специалиста, игроку нужно проявить себя на чемпионате мира-2018, после чего переходить в другую команду.

Вчера появилась информация, что «Вест Хэм» хочет арендовать форварда, однако «Краснодар» настроен только на продажу и хочет получить за Смолова около 14 миллионов евро.

«Я разговаривал с ним на определенные темы, он мое мнение знает. Думаю, он останется в «Краснодаре» до чемпионата мира. Если он там себя проявит на должном уровне, то можно делать следующий шаг. Но это не значит, что он не может перейти в это трансферное окно», – сказал Черчесов в прямом эфире в группе сборной России в соцсети Вконтакте.

Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15-ти поединках, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.