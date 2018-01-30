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  • Черчесов: «Если Смолов проявит себя на ЧМ-2018, то может делать следующий шаг»

Черчесов: «Если Смолов проявит себя на ЧМ-2018, то может делать следующий шаг»

30 января 2018, 12:27
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов вряд ли покинет «быков» этой зимой. По мнению специалиста, игроку нужно проявить себя на чемпионате мира-2018, после чего переходить в другую команду.

Вчера появилась информация, что «Вест Хэм» хочет арендовать форварда, однако «Краснодар» настроен только на продажу и хочет получить за Смолова около 14 миллионов евро.

«Я разговаривал с ним на определенные темы, он мое мнение знает. Думаю, он останется в «Краснодаре» до чемпионата мира. Если он там себя проявит на должном уровне, то можно делать следующий шаг. Но это не значит, что он не может перейти в это трансферное окно», – сказал Черчесов в прямом эфире в группе сборной России в соцсети Вконтакте.

Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15-ти поединках, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Краснодар Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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insider_retro
1517304893
Как говорится - годы не те! После ЧМ уже, пожалуй поздно будет метаться. Разве, что он забьёт дюжину и покажет сверхполезность - тогда, может куда и позовут. Промурыжили парня, запарили ему голову всякими обязательствами, запретами и тонкими ходами! А время уходит, молодые поджимают!
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qwieaobqwhgb
1517306154
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
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серега кашин
1517306948
да навряд ли его захотят заполучить гранды, а те кто хотят то он туда и сейчас может перейти
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woyser
1517319759
После ЧМ-2018 много, кто из игроков сборной сможет перебраться за границу, а может и не сможет. Гадание на кофейной гуще, да пустобольство.
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OfaZavr
1517322341
верно говорит до ЧМ не стоит рисковать и стабильность не терять, а вот после можно попробовать.
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bolela_16
1517386659
Это правильно...
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