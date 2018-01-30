Клопп: «Не думаю, что на поражение от «Суонси» повлияла недооценка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что на результат матча со «Суонси» повлияла недооценка соперника перед встречей. Специалист пообещал разобраться в этом вопросе.

«Я прекрасно понимаю, что потенциально мои футболисты являются игроками мирового уровня. Но даже это необходимо каждый раз доказывать на поле.

Результат матча со «Суонси»? Нам нужно выяснить, была ли это недооценка соперника. Но я так не думаю. Если это так – мы должны положить этой проблеме конец», – заявил Клопп.

Напомним, матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Суонси Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.