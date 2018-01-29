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  • Кейн готов играть в «Реале» только под руководством Покеттино и без Роналду и Бензема

Кейн готов играть в «Реале» только под руководством Покеттино и без Роналду и Бензема

29 января 2018, 17:15
22

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выдвинул условия, на которых он согласится перейти в «Реал».

Сообщается, что 24-летний футболист готов продолжить карьеру в мадридском клубе, если его возглавит нынешний главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

Также англичанин не желает выступать в одной команде с Каримом Бензема и Криштиану Роналду и просит, чтобы сливочные продали обоих игроков до его прибытия на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что «Реал» рассматривает Покеттино как возможного сменщика Зинедина Зидана после завершения сезона.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Тоттенхэм Роналду Криштиану Бензема Карим Кейн Гарри Почеттино Маурисио
Комментарии (22)
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insider_retro
1517235892
Все перцы, все условия ставят, у всех амбиции вселенские и аппетиты неимоверные!
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Чермындыр
1517236890
Вот кстати, если задуматься, требования Кейна очень могут пойти на пользу Реалу. У Зизу совсем не клеится в последнее время, Бенза надо было сплавить из Реала уже очень давно, а Роналду во-первых уже сдает по физике, а во-вторых в последнее время больше думает о деньгах, нежели о футболе.
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vladik12
1517237845
Так пусть Гарри сразу в "Тосно" идет.
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Timoor8607
1517237989
И контрольный пакет акций клуба! Слишком много выдвигает условий! я бы на их месте задумался
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Stemtigor
1517238320
Роналду 10 лет как находиться на вершине футбола и то такие условия не может поставить реалу а Кейн должен быть рад что им вообще Реал интересуеться
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DeStar
1517239061
Жесть) ну это бред уже. Пусть нах идет тогда) и тренера и этих продать) в себя не верит? или охренел сидя в ттх?)
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Derzkiy1
1517239754
Сейчас модно стало свои условия предлагать ? Он с такими условиями должен забивать минимум как Криш забивал в прошлом сезоне , не уверен что есть кроме Криши и Месси такие футболисты
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Tostao
1517244561
А что? Гарри трезво оценивает перспективы, все возможные в будущем подводные камни в его возможном пребывании в "Реале". Он же не слепой и знает, кто там рулит в раздевалке.
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все_будет_AUDI
1517247291
Да кто ты такой чтоб условия ставить ? Все игроки как рабы купили тебя ьак играй или сиди на банке
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трениришко
1517250471
ну и правильно, а то еще в жопу залезит пидарок реальский
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