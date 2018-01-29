Кейн готов играть в «Реале» только под руководством Покеттино и без Роналду и Бензема

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выдвинул условия, на которых он согласится перейти в «Реал».

Сообщается, что 24-летний футболист готов продолжить карьеру в мадридском клубе, если его возглавит нынешний главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

Также англичанин не желает выступать в одной команде с Каримом Бензема и Криштиану Роналду и просит, чтобы сливочные продали обоих игроков до его прибытия на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что «Реал» рассматривает Покеттино как возможного сменщика Зинедина Зидана после завершения сезона.