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Ловчев: «Заболотный – еще не уровень «Зенита»

29 января 2018, 10:20
7

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил новичка «Зенита» Антона Заболотного, который перешел этой зимой из «Тосно». По его словам, этот футболист пока не дотягивает по уровню до команды из Санкт-Петербурга.

– Кокорин и Заболотный забивали в каждом матче в Дубае. «Зенит» угадал с приобретением форварда сборной России и нашел качественную замену Артему Дзюбе?

– Трудно сказать об этом. Я был удивлен тем, что Манчини взял Заболотного. Несмотря на забитые мячи, этот нападающий еще не уровня «Зенита». Одно дело играть за «Тосно» и выделяться, другое дело, играть за «Зенит». Дзюба и Халк нашли общий язык, потому пока бразилец был – голы летали. Сейчас же совершенно другой футбол. Под Дзюбу надо подстраивать игру команды, как надо ее подстраивать и под Заболотного.

– Хотел Манчини забивного форварда – получил (я про Кокорина). Если серьезно, то видно ли, что Александр настроился на футбольную волну и хочет стать забивным нападающим. Произошло это сразу после того, как пришел Манчини…

– Не от Манчини кокоринский отсчет идет, а от того, что Капелло когда-то сказал, что чемпионат мира 2014 года будет турниром Месси, а ЧМ-2018 – станет турниром Кокорина. Когда Александр играл в «Динамо» еще ярким мальчонкой, с Кураньи, Самедовым, Ворониным, тогда он был интереснее и симпатичнее в плане футбола. Потом произошел большой спад. Когда он ринулся из-за денег в «Анжи», испортил отношения не только с динамовскими болельщиками. Он в принципе многое испортил. Да, сейчас он возродился, но мы же живем в России и понимаем, что здесь не все миллионеры. Дело в уважении к людям. Я в «Динамо» когда-то уходил, от Бескова уходил. И мне до сих пор многие спартаковские болельщики этого не прощают. Но я спартаковец душой и сегодня живу тем, что когда-то играл в «Спартаке». До сих пор, когда прихожу на рынок, то мне говорят: «Возьмите то, возьмите это, мы вас помним». Нынешним игрокам этого не надо. Если ты в своих Инстаграмах людей нервируешь тем, что выставляешь машины, пистолеты, то, как с голыми девками в бане паришься, то это все неслучайно. Сперва пьешь после чемпионата Европы, а потом стреляешь где-то. Зачем ты это делаешь? Почему ты не гордишься и не показываешь, какой ты хороший футболист? Почему не гордишься голами? Я согласен с народом, что Кокорин – странный персонаж. Я думаю, что он просто не взрослый и еще многого не понимающий человек. Точно также как и Мамаев, и Дзюба.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Garrincha58
1517212800
дети лимита не было в его и они бы сразу взялись за ум
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Anton-champion
1517212896
Интересное интервью.Я с Ловчевым не согласен.Судя,из его слов, Зенит -это Реал."Заболотный не уровень Зенита"
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ARTHUR19
1517213804
Не очень понимаю Ловчева, какая взаимосвязь между его личной и футбольной жизнью. То чем он занимается в свободное время от футбола, его личное дело.
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lotsman
1517218807
Главное что он забивает и с Кокориным у него взаимопонимание.
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polt
1517220496
Заболотный, в отличии от Дзюбы, старается сам искать моменты и открываться под игроков и это у него получается пока. А Дзюба уже наелся и роль столба в штрафной его устраивает, может когда и отскочит мяч в ворота.
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С@НЁК.
1517233399
Время покажет.
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