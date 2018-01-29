Ловчев: «Заболотный – еще не уровень «Зенита»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил новичка «Зенита» Антона Заболотного, который перешел этой зимой из «Тосно». По его словам, этот футболист пока не дотягивает по уровню до команды из Санкт-Петербурга.

– Кокорин и Заболотный забивали в каждом матче в Дубае. «Зенит» угадал с приобретением форварда сборной России и нашел качественную замену Артему Дзюбе?

– Трудно сказать об этом. Я был удивлен тем, что Манчини взял Заболотного. Несмотря на забитые мячи, этот нападающий еще не уровня «Зенита». Одно дело играть за «Тосно» и выделяться, другое дело, играть за «Зенит». Дзюба и Халк нашли общий язык, потому пока бразилец был – голы летали. Сейчас же совершенно другой футбол. Под Дзюбу надо подстраивать игру команды, как надо ее подстраивать и под Заболотного.

– Хотел Манчини забивного форварда – получил (я про Кокорина). Если серьезно, то видно ли, что Александр настроился на футбольную волну и хочет стать забивным нападающим. Произошло это сразу после того, как пришел Манчини…

– Не от Манчини кокоринский отсчет идет, а от того, что Капелло когда-то сказал, что чемпионат мира 2014 года будет турниром Месси, а ЧМ-2018 – станет турниром Кокорина. Когда Александр играл в «Динамо» еще ярким мальчонкой, с Кураньи, Самедовым, Ворониным, тогда он был интереснее и симпатичнее в плане футбола. Потом произошел большой спад. Когда он ринулся из-за денег в «Анжи», испортил отношения не только с динамовскими болельщиками. Он в принципе многое испортил. Да, сейчас он возродился, но мы же живем в России и понимаем, что здесь не все миллионеры. Дело в уважении к людям. Я в «Динамо» когда-то уходил, от Бескова уходил. И мне до сих пор многие спартаковские болельщики этого не прощают. Но я спартаковец душой и сегодня живу тем, что когда-то играл в «Спартаке». До сих пор, когда прихожу на рынок, то мне говорят: «Возьмите то, возьмите это, мы вас помним». Нынешним игрокам этого не надо. Если ты в своих Инстаграмах людей нервируешь тем, что выставляешь машины, пистолеты, то, как с голыми девками в бане паришься, то это все неслучайно. Сперва пьешь после чемпионата Европы, а потом стреляешь где-то. Зачем ты это делаешь? Почему ты не гордишься и не показываешь, какой ты хороший футболист? Почему не гордишься голами? Я согласен с народом, что Кокорин – странный персонаж. Я думаю, что он просто не взрослый и еще многого не понимающий человек. Точно также как и Мамаев, и Дзюба.